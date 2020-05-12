 

Шмыгаль надеется, что Германия даст “четкий сигнал о европейском будущем Украины”

12.05.2020, 20:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Киев получит “четкий сигнал о европейском будущем” страны во время председательства Германии в Совете ЕС. Как сообщает правительственный портал, об этом Шмыгаль заявил во время видеопереговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Надеюсь, ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал о европейском будущем Украины”, – отметил он.

Шмыгаль заверил, что “европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины”.

Он также поднял вопрос “о возможности получения “промышленного безвиза” со странами Евросоюза, а также присоединении Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО”.

В январе 2020 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев полностью выполнил “домашнее задание” для начала переговоров по соглашению между Украиной и Евросоюзом об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (“промышленного безвиза”).

Однако в ноябре 2019-го директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за “Восточное партнерство”, Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения о “промышленном безвизе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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