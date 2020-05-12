Ученые узнали, как связаны недосыпание и пересыпание с бронихиальной астмой

12.05.2020, 20:30, Разное

Недостаток сна связан с тяжелым течением бронхиальной астмы, а его избыток – с ухудшением состояния пациентов. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в Annals of Allergy, Asthma and Immunology.

Авторы нового исследования указывают, что ранее уже было известно, что недосыпание плохо влияет на течение астмы у подростков. Ученые хотели уточнить связь между продолжительностью сна и тяжестью астмы у взрослых людей.

В исследовании участвовали 1 389 человек в возрасте не младше 20 лет, которые страдали от астмы. У всех участников спрашивали, сколько часов они спят по будням и на выходных.

По сравнению с людьми, которые спали нормальное количество времени (в данном исследовании – 6-8 часов), у тех, кто спал меньше, риск приступов астмы увеличивался почти на 60%, выраженность кашля была в два раза сильнее, риск ночной госпитализации был выше более чем на 100%. У людей из этой группы было существенно ниже качество жизни, связанное со здоровьем: они чаще плохо себя чувствовали, обращались за медицинской помощью, брали больничный лист. В то же время, у людей, которые спят дольше 9 часов, был выше риск ограничения нормальной активности в связи с астмой.

«Нарушенный сон у пациентов с астмой может быть “флажком”, который показывает, что астма плохо контролируется», – сообщил в пресс-релизе Гейлен Маршал (Gailen D. Marshall) шеф-редактор Annals of Allergy, Asthma and Immunology. Он подчеркнул, что астматики должны обсуждать свой сон с врачами: план лечения нужно менять, если сон становится неудовлетворительным.