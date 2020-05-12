Финансовую поддержку в условиях пандемии в РФ получат 27 миллионов детей

12.05.2020, 20:30, Новости дня

В РФ сегодня заработала новая программа поддержки семей с детьми. Тысячи россиян уже смогли оформить выплаты, накануне предложенные президентом. Сервис, через который можно подать заявку, не прикладывая никаких документов, доступен на портале Госуслуги. Дополнительные деньги положены всем семьям, в которых в которых есть дети до 15 лет включительно.

Государственная поддержка семей с детьми до вчерашнего дня касалась малышей до трех лет, и то при условии, если родителям полагается материнский капитал.

"Единовременная выплата, хорошая сумма, такая приятная. Будем тратить только на детей", — говорит Маргарита Брыль.

А теперь это тема номер один во всех школьных родительских чатах — предложенные президентом меры распространились на каждого ребенка — без исключения.

"Георгий, кстати, считает, что эти деньги исключительно ему. У нас с папой несколько иное мнение – мы считаем, что эти деньги помогут нам содержать семью", — рассказала Ольга Шашкина.

Впервые масштабная помощь охватывает всю страну. Стандартное детское пособие увеличено вдвое. Половину прожиточного минимума станут выплачивать малоимущим на детей от трех до семи лет, причем, получить можно будет сразу всё — начиная с 1 января этого года. И — самое главное — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до достижения шестнадцати лет, такого вообще никогда не было.

"В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми", — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Все это уже можно оформить — на сайте Госуслуги появилась специальная вкладка: "Как получить 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет". Не нужно ни справок, ни документов. Заявление можно подать до 1 октября этого года, а с 1 июня уже начнут перечислять деньги.

Семья Ивановых из Екатеринбурга, в которой пятеро детей разного возраста, получит теперь дополнительно 35000 рублей — существенная поддержка в период эпидемии.

"Очень даже удобно. Проблемы никакой нет, зашел, просто написал заявление в пенсионном фонде. И все. Никаких личных посещений, ни справок", — говорит Екатерина Иванова.

Исправили и недочеты предыдущего пакета помощи, теперь материнский капитал — вовсе не обязательное условие для дополнительных выплат, помогут всем.

"Мы получали достаточно большое количество обращений граждан, которые не смогли получить эту выплату, у которых дети родились до 1 января 2020 года, и у них не было права на материнский семейный капитал. В этой связи президентом было поручено вчера в рамках третьего пакета исправить эту несправедливость и право дополнительно к 3,3 миллионам человек. Получили еще 1,7 миллиона человек", — заявил Татьяна Голикова, вице-премьер.

Поскольку в стране — связанные с коронавирусом ограничения, в бюджете образовались даже свободные средства, которые как раз и пойдут на эти нужды.

"Хватит ли денег в бюджете на озвученные президентом новые меры поддержки?" – спросили журналисты.

"Хватит. Мы абсолютно уверены в том, что наши граждане получат все то, на что мы нацеливаем наши мероприятия", — ответила Голикова.

Для государства это вложение в будущее страны.

"Это существенные живые деньги, которые так необходимы сегодня людям. Когда мы несколько месяцев назад активно обсуждали в обществе поправки в Конституцию, было принято решение внести в основной закон положение о том, что дети — важнейший приоритет государственной политики. И мы видим сегодня, что это не просто слова", — отметила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

Не просто слова и обещанная президентом прибавка к зарплате врачам — от двадцати пяти до восьмидесяти тысяч в месяц. В большинстве регионов медики ее уже получают.

"Никто нас не обманул. Совершенно четко заявляю, что выплаты были сделаны в полном объеме, как старшему медперсоналу, так и среднему и низшему звену", — отметил Дмитрий Власов, анестезиолог-реаниматолог.

За этими выплатами — чтобы они обязательно дошли до каждого адресата — будет следить Генеральная прокуратура. Этот вопрос и на личном контроле у президента.

"Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав — обеспечить координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", — сказал Путин.

Вниманием не обошли и социальных работников — на время эпидемии тем, кто работает в учреждениях, где есть зараженные коронавирусом пациенты, предусмотрены выплаты, по аналогии с врачами.