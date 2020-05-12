Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON

12.05.2020, 20:30, Новости дня

Сооснователь "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и связанной с ней криптовалюты Gram. Почему проект не удалось запустить, он объяснил в заметке на сервисе Telegra.ph.

"Будучи интегрированным в Telegram, TON обладал потенциалом, чтобы произвести революцию в области того, как люди хранят и переводят средства и информацию", — написал Дуров. — К сожалению, суд США помешал этому случиться".

"Как? Представьте, что несколько человек скинулись на постройку золотого рудника — чтобы потом разделить добытое золото, — провел аналогию глава Telegram. — Затем приходит судья и говорит: 'Эти люди вложились в золотой рудник, потому что хотели на этом заработать. И они не хотели этого золота для себя, они хотели продавать его другим людям. В связи с этим им запрещается добыча'". По словам Дурова, именно это и произошло с TON и Gram, которые он сравнил с шахтой и золотом.

Вынесенный американским судом запрет на криптоплатформу Telegram доказывает финансовую и технологическую зависимость других государств от США, подчеркнул Дуров. "США могут использовать свой контроль над долларом и мировой финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире, — написал он. — Они могут использовать свой контроль над Apple и Google, чтобы заставить их удалить приложения из App Store и Google Play".

По словам Дурова, активное участие Telegram в проекте TON закончилось. "Вы можете увидеть — или уже видели — сайты, которые используют мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру 'TON' для продвижения своих проектов, — предостерег он. — Не доверяйте им свои деньги или информацию. Ни один из нынешних или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов".

При этом Дуров допустил, что в будущем появятся проекты на основе технологий, которые разработчики Telegram создавали для TON. "Мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их каким-либо образом", — в заключение добавил он.

К таким проектам, например, можно отнести блокчейн-сеть FreeTON, которая запустилась на прошлой неделе. Её основала независимая компания TON Labs, которая создает решения на базе разработок команды Telegram с открытым исходным кодом.

TON — платформа, основанная на распределенном реестре (блокчейне), — находилась в разработке несколько лет. По утверждению её создателей, система должна была обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Предполагалось, что внутри TON будут обращаться токены (криптовалюта) Gram — для их хранения предусматривался специальный криптокошелек, интегрированный в приложение Telegram.

Всего на создание блокчейн-платформы Telegram команда Дурова привлекла $1,7 миллиарда, причем около трети обеспечили налоговые резиденты США. Однако в марте этого года американский суд признал Gram ценной бумагой, продажа которой инвесторам не была оформлена соответствующим образом, и запретил запуск криптоплатформы.

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