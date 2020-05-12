В мире: Российского дипломата подставил флакончик против коронавируса

12.05.2020, 20:30, Новости дня

В Чехии продолжается скандал вокруг российского дипломата, который якобы «привез в Прагу яд», чтобы отравить некоторых местных политиков. Обнародовано даже имя этого человека. Источники газеты ВЗГЛЯД рассказали свою версию о том, каким образом у чешских спецслужб могло возникнуть столь нелепое подозрение.

Посольство РФ в Чехии обратилось в соответствующие чешские органы через МИД Чешской республики обеспечить полицейскую охрану представителю Россотрудничества в Праге Андрею Кончакову. В посольстве назвали «ложными и бездоказательными» обвинения в адрес дипломата в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. «Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы», — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые чешские СМИ заявили, что якобы в Прагу прибыл некий российский «дипломат с портфелем», в котором находился рицин и «какой-то другой яд». Этим ядом якобы намеревались отравить трех деятелей муниципалитета Праги, наиболее активно участвующих в антироссийской «исторической кампании» – приматора (мэра) города Зденека Гржибу, старосту района Прага 6 Ондржея Коларжа и старосту Ржепорья Павла Новотны. Именно они были инициаторами сноса памятника маршалу Победы Коневу в районе Прага 6, переименования площади перед российским посольством и установления в другом районе чешской столице – Ржепорье памятника власовцам. Имя «дипломата с портфелем» сперва не называлось, но затем было обнародовано – им как раз и оказался Андрей Кончаков. Якобы журналистам это сообщили сотрудники BIS (служба госбезопасности Чехии) на условиях анонимности.

В самой чешской разведке пребывают в тихой панике. Ее официальный представитель, бывший тележурналист Ладислав Штиха заявил, что BIS подаст заявление в прокуратуру для возбуждения дела об утечке данных. Кроме того, по словам Штихи, публикации в СМИ сильно навредили контрразведывательной работе. При этом глава BIS Михал Коуделка говорит, что ситуация «серьезная», но наложил «строгое эмбарго» на публикацию каких-либо данных от имени BIS или какое-либо комментирование происходящего официальными лицами.

У трезво настроенной части чешского общества возникло много вопросов. Если это все правда, то каким образом BIS прознала, что в дипломатическом багаже Андрея Кончакова находится рицин? И если это так, то почему BIS молчит и ничего не делает? Все трое пражских деятелей ЖКХ получили персональную охрану и хорошо пропиарились на этой истории. Но ведомство Коуделки, которое ранее с охотой отчитывалось о «поимке русских хакеров», тщательно избегает каких-либо разговоров на тему «русских ядов», хотя после Скрипалей это был бы прекрасный ход. Похоже, что предъявить настолько нечего, что приходится выходить из ситуации путем «строгого эмбарго» на распространения информации и комментарии.

Газете ВЗГЛЯД, однако, удалось с помощью собственных источников в дипломатических и разведывательных кругах восстановить, как могла возникнуть эта фальшивка и провокация.

Андрей Кончаков родился в Москве в 1988 году (33 полных года), закончил МИФИ по специальности международные отношения (там, оказывается, есть такой факультет). В чешских СМИ для пущего нагнетания атмосферы страха приводят только первую часть официального названия прославленного российского технического вуза – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Слово «ядерный» по определению должно пугать. Некоторое время Кончаков работал в исследовательском центре, затем перешел в Россотрудничество. Чешский язык учил в институте, в Праге работает уже шесть лет, но до прошлого года был и.о. представителя Россотрудничества и не имел дипломатического статуса. Сейчас иммунитет у него есть.

В посольстве Кончаков занимался делами настолько безобидными, что просто придраться не к чему. Он отвечает за встречи ветеранов (один престарелый генерал Чехословацкой народной армии времен Варшавского договора описывает его как «приятного молодого человека»), конференции клуба бывших выпускников МГИМО (в чешском МИДе таких – каждый второй), в прошлом году он проводил «Тотальный диктант» (пришло почти сто человек, что явное достижение). При этом непосредственно к ситуации вокруг советско-российских военных памятников и захоронений он никакого отношения не имеет. В посольстве есть для этого другой, специально обученный человек: представитель Министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в Чешской республике Алексей Николаевич Трякин.

Единственное, что чешская пресса предъявила Кончакову – это старая фотография в Праге у одного из памятников советским солдатам вместе с байкерами из «Ночных волков», которые в последние годы регулярно совершали тупа «мотонабеги» под 9 мая. Эта фотография подавалась как доказательство «экстремистской и подрывной» работы Россотрудничества в Чехии. Но вся эта вакханалия вокруг Кончакова действительно началась с подачи BIS, сотрудники которой слили свои подозрения журналисту издания Respekt Ондржею Кундре – на данный момент главному разоблачителю «путинских шпионов в Чехии». Газета ВЗГЛЯД о нем писала.

Согласно данным источников газеты ВЗГЛЯД, Андрей Кончаков привлек внимание чешской контрразведки в силу нескольких обстоятельств.

Во-первых, чехи утверждают, что он прилетел в Прагу из Минска (сам Кончаков это отрицает). В конце концов, ну из Минска – и что? С авиасообщением сейчас вообще по всему миру беда, и даже дипломатам требуется искать обходные и перекладные пути. Но для BIS это – «подозрительный трафик».

Во-вторых, в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела его встречала посольская машина, за рулем которой находился некий Александр А. Чешская контрразведка шепотом рассказывает, что этот посольский шофер давно идентифицирован ими как «сотрудник ФСБ». Неважно, почему именно ФСБ. Там вообще часто путают аббревиатуры и сферы деятельности российских спецслужб. Но наружное наблюдение чехи вели именно за посольской машиной. И вдруг увидели, что в аэропорту в нее садится Кончаков «с портфельчиком».

И еще. Несколько дней назад чешские журналисты подловили Андрея Кончакова у подъезда посольского дома недалеко от посольства. В Праге вообще все российские объекты расположены в Дейвицах кучно, образуя целый квартал. От отсутствия реальной информации чешские газетчики занялись гонзо-журналистикой. Кончаков подъехал к дому на автомобиле люксового класса с молодой женщиной, которую, как пишут в чешских СМИ, «представил своей женой» (ну почему просто не написать, что он был с женой, а потребовалось изобрести такую двусмысленную фразу для нагнетания обстановки в репортаже).

И вот тут, возможно, Кончаков совершил ошибку. В ответ на соответствующий вопрос он сказал журналистам, что никакого яда он не вез, а в портфеле у него были бытовой дезинфектор (небольшой флакон со спреем, коронавирус вокруг) и коробка конфет. За язык его никто не тянул. Видимо, он посчитал (или ему кто сказал), что чешские подозрения могли быть основаны на пограничном и таможенном рентгене его багажа. Но зачем отдавать дипломатический багаж на просмотр? Иначе говоя, флакон с антисептиком от коронавируса – и есть, судя по всему, тот самый «баллончик с рицином».

Что называется, тут у чехов в голове паззл и сложился. Если флакон – то яд. Если яд – то против деятелей ЖКХ Праги. Только вот с чего они взяли, что в портфеле, во флакончике рицин, а не что-либо иное? Посольский шофер, кстати, дипломатическим иммунитетом не обладает. Он может попасть в «случайное» ДТП и его можно под этим предлогом допросить. Некоторые чешские СМИ спрашивают: как так получилось, что BIS ничего не может сказать о дальнейшей судьбе яда? Ведь по логике они должны были следить за Кончаковым. Понять, куда делся портфель и все тому подобное. Молчание им ответ. Строгое эмбарго.

Кроме того, чехам также показалось подозрительным прекрасное знание Кончаковым чешского языка («практически без акцента»). При этом они подчеркивают, что запнулся он только один раз, когда не смог быстро подобрать чешский аналог слову «агентство» (имелось в виду Россотрудничество). Тут чешские журналисты допустили грубую ошибку, которую теперь выдают за расследывательское откровение. По-чешски это – agentura, но плохо учившиеся в школе журналисты издания Seznam утверждают, что и по-русски это должно звучать также. В публикации целая редакционная сноска на эту тему. Чешские журналисты додумали себе, что Кончаков специально сделал вид, что «забыл» именно это слово, чтобы подчеркнуть, что не знаком с разведывательной терминологией. Красиво, но глупо.

Чешские журналисты пишут, что Андрей Кончаков тщательно следил за своим лицом и руками и не допускал никаких лишних жестов. Но переминался с ноги на ногу, что «свидетельствовало о нервозности». Вот их бы возле дома поймали бы с пакетами с едой из супермаркета и спросили бы, а не собираетесь ли вы убить мэра города? Чешские СМИ продолжают дежурить у дома, где живет Кончаков, и раздули вокруг него истерию, которая превратилась в потоки оскорблений и угроз, приходящих на посольские е-мейлы и телефоны. Им не приходит в голову, что чешская контрразведка выдала сама себя – по сути, признавшись, что получает данные из аэропорта Праги о содержимом портфелей российских дипломатов.

И что дипломат, который действительно вез бы что-либо важное и тайное, зная это, никогда не положил бы портфель на рентген-досмотр, пользуясь дипломатическим иммунитетом.

В это же время вменяемые люди в Праге задаются куда более важными и интересными вопросами. Если BIS просто изначально сдурила, слив фальшивку «своему» журналисту – это одно дело. Тогда понятно и гробовое молчание Коуделки и прочие меры «строгого эмбарго». Но BIS реально отправила в полицейский комиссариат Праги официальное предупреждение об «опасной ситуации», но только 6 апреля. А Кончаков, по их версии, прилетел в Прагу еще 14 марта. Что происходило между этими двумя датами? В Праге возник вопрос: а если кто-то действительно «рассказал» BIS о каком-то яде и якобы готовящемся покушении на этих трех мракобесов? Тогда этот кто-то должен быть агентом BIS в Москве или на крайний случай в российском посольстве в Праге.

Далее пошли типичные для таких случаев накрутки: а вдруг это провокация русских, чтобы выставить чешскую разведку и контрразведку полными идиотами, что и произошло? Или же это внутричешская игра – у главы BIS Коуделки чудовищно плохие отношения и с президентом Миланом Земаном, и с премьером Андреем Бабишем. А если бы у чехов был бы какой-то высокопоставленный агент в Москве, который сообщил в Прагу об «готовящемся отравлении», то он бы не обрадовался, когда все это бездарно утекло в прессу.

В сухом остатке: Андрея Кончакова нельзя эвакуировать на Родину, потому что это будет странно выглядеть, но нельзя и «выпускать на арену», поскольку минимум четыре популярные в Чехии газеты делают себе на нем тираж. Любое его слово и даже движение («переминался с ноги на ногу») используется против него и интерпретируется в пользу абсолютно идиотских версий. При некотором желании можно устроить из всего этого чудовищный скандал с обращением в суд по поводу диффамации, ибо ущерб репутации и карьере молодого, симпатичного и умного парня, искренне любящего Чехию, нанесен непоправимый.

Как будет развиваться ситуация – зависит от принятия принципиальных решений по комплексу чешско-российских отношений. Другое дело, что в чешском общественном пространстве «дело Кончакова» живет теперь совершенно самостоятельно, вне зависимости от дипломатии. И все же есть шанс, что даже словесная угроза не оставить все это без последствий может привести в чувство хотя бы часть чешской прессы.

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