 

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

12.05.2020, 20:30, Новости дня

Хотел изучать жуков, в итоге тюрьма и многомиллионный штраф. Сотрудника Ростовского-на-Дону зоопарка задержали на Шри-Ланке. Сейчас коллеги Александра Игнатенко готовят официальное письмо в консульство островного государства.

Как рассказывает Александр на своей странице в соцсети, прогуливаясь по национальному парку он поднял с земли мертвых жуков и положил в карман. Оказалось, что на Шри-Ланке запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перышко птицы. Сотрудники парка обнаружили насекомых в кармане у зоолога. Его задержали.

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца. В общей сложности ему грозит 40 лет тюремного заключения и штраф в три миллиона рублей. Как сообщил "Дон-ТР" директор ростовского зоосада Александр Жадобин, в настоящее время коллеги включились в проблему, и ищут защиту.

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ГТРК "Дон-ТР"



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