Мнение: Бракованные маски в Финляндии, падение ВВП Швеции и снижение нефтедобычи в Норвегии

12.05.2020, 20:20, Разное

1. К вопросу о том, есть ли коррупция в скандинавских странах, где, согласно стереотипам, и граждане, и чиновники крайне законопослушны. Некрасивая история в Финляндии: тамошний Минздрав закупил 2,2 миллиона масок, чего хватило бы почти на половину населения страны, однако маски оказались бракованными:

https://news.ru/europe/finlyandiya-zakupila-v-kitae-2-2-milliona-brakovannyh-masok/

https://www.interfax.ru/world/703711

Исполнительный директор Центра стратегического снабжения Финляндии HVK (Huoltovarmuuskeskus) Томи Лоунема (Tomi Lounema) уходит в отставку из-за скандала с закупленными в Китае медицинскими защитными масками.

Приобретенные за многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию, сообщил в пятницу вечером портал Yle.

Также выяснилось, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым. Предприниматель Онни Сармасте (Onni Sarmaste) находится в реестре должников, а предприниматель Тиина Юльха (Tiina Jylha) ранее была судима за финансовые преступления.

Министр труда Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen) заверила, что ничего не знала о сделках, и отклонила требования о своей отставке.

Помимо мутных сделок финских чиновников, здесь примечателен сам факт неисправности масок. Оказывается, шутки про «сделано в Китае», по-прежнему актуальны: если заказчик не летит в Китай лично, чтобы проконтролировать качество товара на всех этапах, он может получить в итоге бракованный товар. Это не единственная история такого рода – ранее почти половина из 1,3 миллиона масок, купленных Нидерландами у Китая, оказались плохими:

https://donpress.com/news/29-03-2020-niderlandy-otzyvayut-600-tysyach-nekachestvennyh-medicinskih-masok-kuplennyh-u

Чтобы вы не обвинили меня в синофобии, добавлю, что финны не особо лучше. Когда я торговал с Финляндией в начале нулевых, идея покупать что-либо у финнов вслепую также была очень плохой.

2. Швеция, как вы знаете, решила спасать экономику, отказавшись вводить сколько-нибудь строгие карантинные меры. Тут есть свой резон — от экономических потрясений погибает обычно больше людей, чем от заразных болезней. Проблема в том, что пока что экономика Швеции всё равно страдает:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/sweeden/

Отказ вводить жесткий карантин в качестве меры борьбы с распространением коронавируса не спасет экономику Швеции от замедления. Об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз центрального банка королевства Riksbank.

Регулятор представил два сценария для шведской экономики в 2020 году, в которых рост ВВП страны зависит от продолжительности эпидемии и длительности действия ограничительных мер. Как пишет CNBC, в обоих вариантах цифры выглядят безрадостно для государства, которое наперекор другим странам Европы отказалось от жесткого карантина ради поддержки экономики.

И в первом, и во втором сценарии ВВП Швеции резко сокращается. В более позитивном варианте падение по итогам 2020 года составит 6,9 процента, а в 2021-м экономика восстановится на 4,6 процента. Безработица будет на уровне 8,8 процента (в настоящее время она составляет 7,2 процента). При более негативном сценарии рост ВВП Швеции сократится в текущем году на 9,7 процента, а в будущем вырастет на 1,7 процента. В таком случае уровень безработицы достигнет 10,1 процента.

3. Сокращать добычу нефти будут не только страны ОПЕК+ и США, которые договорились об этом около месяца назад, но и непричастная к нефтяной сделке Норвегия:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/norway/

Норвегия стала еще одной страной, которая решила спасать цены на нефть в условиях снижения спроса из-за коронавируса и стремительного заполнения мировых нефтехранилищ дешевым сырьем. Осло анонсировало сокращение добычи сырья с лета 2020 года. Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Королевство является крупнейшим производителем сырья на западе Европы и ведет добычу на гигантском месторождении Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) в Северном море. Общая суточная добыча нефти в стране составляет около 1,86 миллиона баррелей. В июне Осло планирует сократить производство нефти на 250 тысяч баррелей в сутки.

На самом деле, разумеется, это свидетельствует о глобальном падении спроса на нефть, от которого страдают все производители. Норвежцы, как и США и все остальные, по сути делают хорошую мину при плохой игре: сокращать добычу всё равно придётся, так почему бы не объявить это «спасением цен на нефть».

Последствия нынешнего кризиса обещают стать историческими. На последнем заседании Клуба Зелёной Свиньи мы как раз обсуждали, кто станет следующей сверхдержавой — США или Китай. Возможно, через 10 лет наш мир изменится до неузнаваемости:

https://sponsr.ru/greenpig