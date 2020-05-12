Мнение: Письмо: “Навредила своей репутации”

12.05.2020, 20:15, Разное

Вот в этом письме – вся суть бага Попрошайки.

Старуха-у-разбитого корыта как она есть.

Разбирайте сами.

venyen

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу вам в надежде на разбор, вдруг мне повезет, и вы заметите мое письмо.

Мне чуть за 30, работаю в продажах в крупной компании. В разводе, детей нет, к сожалению. Зарплата выше среднего по городу, но нет никакой недвижимости и серьезных накоплений. Внешне обычная.

После развода с бывшим мужем, была в сильнейшей аддикции, из которой выходила с помощью врача и медикаментозной терапии. Чудом удалось сохранить работу и уровень заработка, но и то, только потому, что у меня нет никаких родственников, и потеряй я работу, осталась бы на улице совсем. В любви уже 2 года нахожусь в абсолютном вакууме.

Я занимаюсь парными танцами на любительском уровне, это очень важная часть жизни. Это и тусовка и хобби одновременно. У нас большой перекос в сторону девушек, партнеров очень мало, и даже за то, чтобы просто потанцевать а не стоять у стенки на вечеринке, огромная конкуренция. Я середнячок и по внешности, и по танцеванию, и по возрасту, поэтому ситуация у меня там относительно нормальная.

Лучший партнер нашей студии М, занимался со мной в одной группе. У него были длительные отношения с девушкой из тусовки, но я знала об этом вскользь и никогда не интересовалась подробностями. Позже, из разговоров в раздевалках, узнала, что они расстались. Вроде как она его бросила, потому что он снова потерял работу. М на несколько лет моложе, живет в области. Как выяснилось потом, у него нет высшего образования, перебивается случайными заработками, но очень хорошо танцует. На этой почве я и обратила на него внимание. Мы станцевали пару танцев на вечеринке, это было очень круто и чувственно, а я, видимо белладонна, сразу же обратила на это внимание.

Несколько месяцев я просто была веселой и доброжелательной. Точно не помню подробностей, но мы как-то оказались в одной компании, часто ходили на танцевальные вечеринки. Я начала кокетничать, и он стал звонить мне по вечерам.

Я была рада. Слушала, как он провел день, что ел, какие новые связки увидел и хочет выучить. Однажды, с девушкой из студии зашел разговор про парней, и я что-то такое сказала, что за то, как М танцует, можно простить ему все недостатки. Она сказала, что удивлена, потому что мы слишком разные плюс он толком нигде не работает. Вряд ли у вас что-то получится- заметила она. Но я подумала, что в моей ситуации после развода – это уже подарок, парень из тусовки, еще и хороший партнер.

Я представляла себе, как мы могли бы танцевать вместе помимо занятий, как могли бы продвинуться именно в парном танцевании. Но понимала, что это нужно мне, не ему.

На новогодней вечеринке я напилась ( целенаправленно) и мы переспали в квартире у общего знакомого. То есть изначально я сделала все так глупо, что все обо всем узнают. Потом мы поехали ко мне, и он остался у меня на 2 дня. Под конец мне уже хотелось побыть одной, но он не торопился. Когда ушел, я поняла, что это какая-то фигня.

На следующий день была вечеринка, он не выходил в ватсап и не писал. Я тоже не хотела писать, но потом подумала, что лучше напишу, ибо у меня позиция и так невыгодная. Он не ответил и не прочитал

Пришла, он там. Сразу же пригласил, я ответила, что не ожидала его увидеть тут, и отказала. Он просил настойчиво. Я отказала. Через пару танцев он подошел снова. Я решила не устраивать сцен, и мы молча танцевали еще несколько раз, приглашал он. Потом я, не попрощавшись уехала.

На следующий день была вечеринка, на которой была вся наша студия. И он меня не приглашал. Зная, что все знают, я решила, что будет много разговоров, и просто вытянула на танец сама. После этого он снова стал звать. Я уехала достаточно рано.

Потом он позвонил и сказал, что хочет порепетировать связки и может приехать. Я согласилась, мы потанцевали и он уехал.

На следующей вечеринке он много танцевал со мной вначале, танец за танцем. Потом ко мне подошел знакомый, мы поболтали, потанцевали. Когда знакомый ушел, я увидела, что М танцует с какой-то девушкой уже 5-6 танцев подряд. Ок, подумала я и уехала. Мне было очень мерзко, я осознавала, насколько глупо я себя повела напившись, и теперь вот последствия, мне показывают мое место.

Пропереживала пару дней, а потом кончились каникулы, начались занятия. Та девушка, с которой мы обсуждали М. ранее, не была на новый год с нами. Но завела разговор сама и дала понять, что все знает, подколола как-то. Я ответила, что ужасно, что сплетни распространяются так быстро. Она стала убеждать меня, что просто пошутила. То, чего я боялась, набирало обороты.

Потом М позвонил и сказал, что дома много гостей, с которыми у него плохие отношения. Предложил приехать. Я согласилась. Мы вроде как начали встречаться с этого момента. Он оставался у меня на выходные, мы ходили на вечеринки. Мне нравилось не пропускать ни одного танца, но уже со второй встречи он начал меня бесить вне танцпола.

Нам не о чем говорить. Он очень жадный. Запомнила момент – готовлю еду : он выхватывает у меня лопатку и мешает.

Я – ты чего?

Он – помогаю.

Я – не надо

Он – но я хочу помочь

Я- тогда с посудой помоги

Он – нет уж, тут ты сама

Ок, подумала я, совсем все плохо. Но страх позора перед знакомыми не давал мне все закончить. Я все еще хотела пустить пыль в глаза. Потом он мне рассказал зеркальную историю с лопаткой в доме у родственников – типа я так ловко извернулся, вроде ничего не сделал, а вроде и помог. Я поняла, что это его тактика.

Постоянно говорил, какой он крутой партнер, и как девчонки шокированы бывают после первого танца с ним. И как он меня “натаскает”. Я очень этого хотела, но обычно мне не удавалось позаниматься подольше, он шел смотреть телек, пить чай или еще что. Но как-то вроде по мелочи, но раздражение копилось. И когда он снова пришел, я предложила расстаться. Он начал меня уговаривать не расставаться, и что он меня полюбил. Я сказала, что у меня нет времени на отношения, столько дел, вон дом 3 дня не убирала и еще какую то ерунду. Он схватил тряпку и стал убираться.

Потом мы пошли на вечеринку и там меня стал звать на кофе знакомый партнер. М стоял рядом, и я боялась, как бы он что не вытворил. Говорили, он устраивал дикие сцены ревности своей бывшей. Я старалась не обидеть знакомого, но отделаться побыстрей, потому что М принял чуть ли не боевую стойку. Потом он мне дома сказал, что едва сдержался, боялся моей реакции. Я сказала – если бы ты влез, я бы разозлилась очень. М – я так и понял.

Потом очередная вечеринка, перед которой мы ругаемся, не помню из-за чего, но инициатор я. На ней все круто, мы много танцуем, и снова едем ко мне. Завтра на работу, время 2 часа. М лезет с сексом, я отказываю. Он не принимает отказа – я говорю – ты понимаешь, что фактически меня насилуешь? М- ага, а тебе не нравится?

Утром звонит его будильник, мне вставать на 2 ч позже и я почти не спала. Звонит долго. Я кидаю в него. Он не выключая, прячет его под подушку. Я зверею- ты свалишь или нет из моего дома уже? Собирается и молча уходит. Удаляю отовсюду. Просится опять. Добавляю. Снова удаляю. И так несколько раз. На последней вечеринке перед карантином он так увлекся танцем, что уронил меня. Извинялся, я сказала что все ок.

В чате группы выдал, что карантин – хорошая возможность для многих подтянуть соло, а то стыд и позор. Меня бомбануло, в личку ему написала, что ты совсем звезду поймал. Он ответил – им и правда не помешает. Я сказала, что это слишком, и я больше с ним танцевать не буду даже на занятиях. Он ответил, что найдет с кем. Я сказала : смотри, их не урони. Он выбесился, но я уже не отвечала.

Я решила уйти с той студии, потому что для всех это выглядит, словно меня трахнули и бросили. Наверное, по сути так и есть. Я понимаю, что по глупости и пьяни ужасно навредила своей репутации. Как мне теперь из этого выбраться? Тусовка совсем небольшая, человек 300. Да и вообще, часики тикают, я хочу выбраться из своего вакуума и начать строить отношения с кем-то. Подскажите, что мне делать?

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