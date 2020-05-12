После пожара в больнице Петербурга завели уголовное дело

12.05.2020, 20:10, Новости дня

В Санкт-Петербурге пять пациентов больницы Святого Георгия погибли в пожаре. В палате реанимации загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. После пожара было возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло в реанимационной палате на шестом этаже больницы Святого Георгия. В палате были четверо пациентов с коронавирусом. Во время пожара все они погибли. Пятый скончавшийся находился в соседней палате. Причины его смерти сейчас устанавливают следователи. 145 других пациентов были эвакуированы.

По информации главного врача трое человек в сгоревшей палате были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, один из новых аппаратов ИВЛ после короткого замыкания загорелся. После этого руководство больницы заявило, что использование аппаратов этой модели в их медицинском учреждении временно остановлено до окончания расследования.

“До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится. Это аппарат ИВЛ “Авента-М”. Они получены нами 1 мая”, – рассказал заведующий отделением общей реанимации Владимир Сулима.

Аппарат “Авента-М” производят на Уральском приборостроительном заводе. 237 таких устройств были закуплены по государственному контракту для больницы Святого Георгия в Петербурге.

На предприятии поставку аппаратов ИВЛ подтвердили, однако заявили, что не обладают информацией, какая именно медицинская техника была в зоне возгорания. При этом из-за возросших объемов недавно заводу пришлось поменять всю технологическую цепочку.

“Мы сейчас обеспечиваем конвейерную сборку этих аппаратов. Если раньше была за каждым сборщиком закреплена своя сборка, то сейчас выстроили поток, что позволяет нарастить объемы производства”, – сказал 15 апреля директор по производству Уральского приборостроительного завода Андрей Полявин.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, возгорание аппарата ИВЛ, произведенного на Уральском приборостроительном заводе, стало причиной еще одного пожара. 9 мая он произошел в московской больнице. Тогда погиб один пациент, лечившийся от коронавируса.