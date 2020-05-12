 

Полная зарядка iPhone SE занимает больше двух часов

12.05.2020, 20:09, Разное

Полная зарядка аккумулятора iPhone SE 2020 года занимает больше двух часов. Ситуация не меняется даже с использованием быстрого устройства на 18 Вт.
Эксперты решили оценить быстроту зарядки iPhone SE, учитывая наличие возможности сделать это быстрее за счёт 18-ваттного устройства. В комплекте этого блока не оказалось и его пришлось докупать, но даже в этом случае цифры оказались далеки от любых конкурентов.

Полная зарядка до 100% без использования мощного устройства составила 2 часа 30 минут. При этом, за первые пол часа, аккумулятор зарядился всего на 28%. В случае с быстрой зарядкой ситуация немного изменилась в лучшую сторону, так как за 30 минут аккумулятор показывал 55% заряда, но для полной зарядки всё равно потребовалось два часа.

Такие данные оказались весьма удивительными для экспертов. Они отметили, что в современном мире даже бюджетные модели телефонов заряжаются в несколько раз быстрее. При этом объём аккумуляторной батареи iPhone SE 2020 года всего 1821 мАч.



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