 

Карантинные развлечения: Джейсон Момоа учит 11-летнего сына метать томагавк

12.05.2020, 20:00, Разное

Как говорится, если ваш карантин не похож на этот, то даже не пытайтесь нас приглашать. Ну или писать о нем в соцсетях. На время пандемии Джейсон Момоа вместе с семьей самоизолировался на родных Гавайях. Скучать актеру и его детям – 12-летней Лоле Айолани и 11-летнему Накоа-Вулфу Манакоапо Намакахе – не приходится. Например, вчера они учились метать томагавк.

В забавном видео, опубликованном в сторис Instagram, Момоа показывает, как правильно бросать топор в цель. Джейсон предупреждает, что для начала нужно убедиться, что поблизости никого нет, а потом можно смело кидать оружие в цель. Главное – быть уверенным в себе! И не важно, если топор ни разу не попадет в цель (как в одном из дублей Момоа). К слову, обучение в этот раз проходил сын Джейсона. А вот его дочь и так умеет попадать топором в цель.

good afternoon to jason momoa teaching his son how to throw tomahawk only pic.twitter.com/U0jcutiJmt

— joe (@jxeker) May 11, 2020

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Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)27 Мар 2020 в 12:42 PDT

Джейсон Момоа из тех, кто обожает экстрим. Так, осенью прошлого года в сеть попало видео, на котором актер позволяет трехметровому гризли съесть “Орео” из своего рта. Это была часть подготовки к съемкам сцены боя с этим же медведем для сериала “Смотри”. Об опыте общения с косолапым Момоа рассказал во время интервью на шоу Apple Music Beats.

Мне пришлось много тренироваться, чтобы сражаться с медведем гризли. Это был кадьякский медведь высотой 9 футов. Поверь, ты будешь на это смотреть,

– рассказал Момоа ведущей Джулии Аденуге.

Джейсон объяснил, что в кадре, в отличие от других голливудских кинозвезд, он сражался не с имитацией медведя, которой потом добавят реализма с помощью компьютерной графики. Гризли был настоящий и выглядел свирепо. Но актер был полон решимости расположить животное к себе.



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