 

Какая профессия станет самой востребованной после пандемии коронавируса

12.05.2020, 19:54, Разное

Директор по распространению технологий “Яндекса” Григорий Бакунов рассказал, какая профессия будет востребованной в ближайшем будущем. По словам эксперта, самыми популярными окажутся программисты.

Григорий Бакунов отметил, что переход на удаленную работу привел к большим переменам в IT-сфере. Теперь даже у людей, которые живут в маленьких городах и отдаленных регионах, появился шанс устроиться в серьезную компанию, сообщает Газета.ру.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Samsung создаст датчик изображения на 600 Мп для смартфонов

06.04 / Ученые считают, что растительная диета способна предотвратить астму

21.04 / Звезды “Ривердэйла” Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались: “Они вместе, но карантин проводят порознь”

26.04 / Ксения Собчак призвала прекратить “публичное линчевание” Регины Тодоренко

08.04 / В Англии самоизоляцию практиковали за несколько веков до пандемии коронавируса

10.04 / «Бьет и выгоняет из дома»: Муцениеце пожаловалась на пьяного Прилучного

23.04 / Мнение: Сколько полицейских успел заразить коммунист?

03.04 / Как спасаться застрявшим за границей россиянам

12.04 / Великая птица Иненармунь

27.04 / «Структура Пентагона»: Рогозин рассказал, почему Роскосмос не станет сотрудничать с SpaceX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска