В Калмыкии решено выплатить по 3 тыс. медсестрам в честь профессионального праздника

12.05.2020, 19:53, Новости дня

Глава Калмыкии Бату Хасиков в честь дня медицинской сестры дал поручение выплатить по 3 тыс. рублей всему среднему медицинскому персоналу, в том числе в учреждениях социального обслуживания и образовательных учреждениях.

Хасиков напомнил, что 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

«И на федеральном, и на региональном уровнях реализуются меры дополнительной материальной поддержки всему медицинскому персоналу, занятому в борьбе с коронавирусом. Также, помимо федеральных средств, на борьбу с распространением COVID-19 республика постоянно выделяет финансовые ресурсы из республиканского бюджета», – написал он в своем Instagram.

Хасиков отметил, что в нынешней ситуации хочется «сделать пусть небольшой, но приятный подарок» всем медсестрам и медбратьям.

«Поэтому принял решение осуществить им единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Отмечу, что это весь средний медицинский персонал, трудящийся не только в системе здравоохранения, но и в учреждениях социального обслуживания и образовательных учреждениях», – сообщил глава Калмыкии.