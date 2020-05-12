Сирийцы заблокировали военные колонные США в Эль-Хасеке
12.05.2020, 19:53, Новости дня
В сирийской провинции Эль-Хасаке жители населенных пунктов Дашдашии и Кахиры заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, информирует агентство САНА.
Жители заставили американских солдат развернуться, передает РИА «Новости».
Подобные инциденты происходят достаточно часто. Так, 23 марта сообщалось, что в провинции Эль-Хасеке жители и сирийская армия блокировали проезд американской колонны.
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