 

Сирийцы заблокировали военные колонные США в Эль-Хасеке

12.05.2020, 19:53, Новости дня

В сирийской провинции Эль-Хасаке жители населенных пунктов Дашдашии и Кахиры заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, информирует агентство САНА.

Жители заставили американских солдат развернуться, передает РИА «Новости».

Подобные инциденты происходят достаточно часто. Так, 23 марта сообщалось, что в провинции Эль-Хасеке жители и сирийская армия блокировали проезд американской колонны.



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