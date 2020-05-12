 

Дочь Дмитриева Пескова рассказала о своем состоянии после новости о болезни отца

12.05.2020, 19:53, Разное

Вице-президент фонда развития русско-французских инициатив Елизавета Пескова, являющаяся дочерью пресс-секретаря президента РФ, прокомментировала состояние своего здоровья. Обеспокоенность её поклонников была вызвана новостью о том, что у Дмитрия Пескова было выявлено заражение коронавирусом.
В интервью отечественному изданию Gazeta.ru 21-летняя бизнесвумен сообщила, что чувствует себя полностью здоровой, и её волнение больше связано с состоянием отца. По её словам, виделась она с ним около 10 дней назад, однако встреча происходила на улице с соблюдением социального дистанцирования и всех прочих необходимых условий предосторожности. Елизавета Пескова поблагодарила поклонников за поддержку и выразила надежду на то, что среди её сограждан больше не осталось тех, кто не верит в коронавирус и не осознает серьезность пандемии.

Стоит отметить, что информация о наличии заражения SARS-CoV-2 у Дмитрия Пескова и его супруги, известной фигуристки Татьяны Навки, появилась 12 мая. Политик в настоящее время находится в больнице, где проходит необходимое лечение.



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