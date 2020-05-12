Рынок авиаперевозок в РФ сократился на 92%

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12.05.2020, 19:48, Новости дня

За апрель рынок авиаперевозок в РФ сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации.

«В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет -91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на -93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего с января по апрель 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров, «снижение на – 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», добавили в Росавиации.

«Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле 2020 обслужила 147,7 тыс. пассажиров (-95,2%). Услугами авиакомпании «ЮТэйр» воспользовались 65,7 тыс. (-89,4%), авиакомпании «Россия» – 62 тыс. пассажиров (- 92,2%), авиакомпании «Уральские авиалинии» – 41,7 тыс. пассажиров (- 94%)», – уточняется в сообщении.

Авиакомпания «Сибирь» в апреле перевезла 213,9 тыс. пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании «Сибирь» и «Глобус».

Объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на -78,9% по сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период 2019 года.

В конце прошлого месяца в интервью владелец S7 Group Владислав Филев сказал, что ожидает возобновления международного авиасообщения не раньше апреля следующего года. Глава портала Авиа.ру Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД согласился с этим прогнозом. 



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