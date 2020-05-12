 

Гурцкая не исключила попыток мошенничества при оформлении выплат на детей

12.05.2020, 19:48, Новости дня

Не исключено, что найдутся граждане, которые попытаются дважды оформить выплаты на одного ребенка, но все это быстро будет обнаружено и устранено, сообщила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая.

В качестве новой меры поддержки семей при пандемии коронавируса президент Владимир Путин ввел выплаты в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет и 15 тысяч на детей до 3 лет. Оформить заявление на получение родители смогут онлайн, предоставив только данные  из свидетельства о рождении ребенка.

«Да, при таких выплатах не исключена и попытка мошенничества, но давайте исходить из принципа добропорядочности людей. Если найдутся «ловкачи», то они будут нести соответствующую уголовную ответственность. К тому же выплаты идут не на родителя, а на ребенка. Поэтому это все легко проверяется через отделения Пенсионного фонда, куда заявления подаются», – говорит Гурцкая.

При этом бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал, что с технической точки зрения программа действительно может «недоглядеть», если заявление на выплату подали сразу оба родителя.

«Программирование – вещь такая, люди иногда ошибаются. Вопрос заключается не в том, будут ли ошибки, а в том, как быстро они будут исправляться. Возможно, первое время действительно будут дубли. Но система работает достаточно быстро, над этим трудятся неплохие программисты, насколько я с ними коммуницировал», – рассказывает Клименко.

Он объясняет, что система выплат будет работать подобно системе цифровых пропусков, где те самые программисты как раз продемонстрировали, что все быстро чинится – главное, сохранять спокойное отношение к подобным вещам.

Клименко также утверждает, что вся информация о гражданах содержится в базах и все будет проверяться, что минимизирует различные повторы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила подробный материал о том, как родители смогут оформить выплаты на детей.



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