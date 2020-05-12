 

В США заявили об отличном самочувствии Путина

12.05.2020, 19:48, Новости дня

Советник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, отметив, что, по информации американской стороны, президент Владимир Путин чувствует себя «отлично».

«Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме… и мировые лидеры, такие как [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, который слег с COVID-19 – еще один [заболевший] мировой лидер», – приводит его слова РИА «Новости».

«Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», – сказал О’Брайен, напомнив, что президенты РФ и США разговаривали на прошлой неделе, и Путин был «в прекрасном настроении и добром здравии».

«У нас нет причин подозревать обратное», – добавил представитель американского лидера.

Напомним, о заболевании коронавирусом сообщил сам Песков, он вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице.



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