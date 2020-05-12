Мнение: Бои в провинции Абьян
12.05.2020, 19:42, Разное
В продолжение материала о проблемах Саудовской Аравии https://colonelcassad.livejournal.com/5861870.html
Уничтоженный БТР-82 российского производства, который был поставлен эмиратчикам. Видео тут https://twitter.com/abdiwali_badal/status/1260156577589452800
Машина уничтожена в ходе боев хадистов и южных сепаратистов (куда входят и боевики исламистской партии "Аль-Исла" на побережье Йемена к востоку от Адена.
Судя по фотографиям, у интервентов там веселый междусобойчик.
Боевики "Аль-Исла" сообщают https://alhezam-media.com/site/2020/05/11/https-wp-me-p9wgzr-2t6/. что в результате коварного нападения, у них были десятки убитых и раненых. Бригада хадистов из Мариба также понесла потери в людях.
Сторонам можно пожелать, чтобы они не останавливались.
Уничтоженная тачанка южных сепаратистов.
Трофейный танк.
Единого фронта там пока нет. Группы хадистов при поддержке саудитов ведут наступление на опорные пункты южных сепаратистов в провинции Абьян, которых поддерживает ОАЭ.
Соглашение между Саудовской Аравией и ОАЭ о распределении постов в правительстве Хади вновь сорвано.
Подобные бои между интервентами разумеется выгодны хуситам, которые смогут усиливать нажим на других направлениях, пока часть интервентов занята разборками на побережье.
Саудовская коалиция продолжает успешно разваливаться.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет