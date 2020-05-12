Мнение: Бои в провинции Абьян

12.05.2020, 19:42, Разное

В продолжение материала о проблемах Саудовской Аравии https://colonelcassad.livejournal.com/5861870.html

Уничтоженный БТР-82 российского производства, который был поставлен эмиратчикам. Видео тут https://twitter.com/abdiwali_badal/status/1260156577589452800

Машина уничтожена в ходе боев хадистов и южных сепаратистов (куда входят и боевики исламистской партии "Аль-Исла" на побережье Йемена к востоку от Адена.

Судя по фотографиям, у интервентов там веселый междусобойчик.

Боевики "Аль-Исла" сообщают https://alhezam-media.com/site/2020/05/11/https-wp-me-p9wgzr-2t6/. что в результате коварного нападения, у них были десятки убитых и раненых. Бригада хадистов из Мариба также понесла потери в людях.

Сторонам можно пожелать, чтобы они не останавливались.



Уничтоженная тачанка южных сепаратистов.



Трофейный танк.



Единого фронта там пока нет. Группы хадистов при поддержке саудитов ведут наступление на опорные пункты южных сепаратистов в провинции Абьян, которых поддерживает ОАЭ.

Соглашение между Саудовской Аравией и ОАЭ о распределении постов в правительстве Хади вновь сорвано.

Подобные бои между интервентами разумеется выгодны хуситам, которые смогут усиливать нажим на других направлениях, пока часть интервентов занята разборками на побережье.

Саудовская коалиция продолжает успешно разваливаться.