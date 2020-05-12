 

Мнение: Найдется ли немного средствий (с)

12.05.2020, 19:40, Разное

А вот несколько деталей про “великого философа”, о котором сейчас в интернете все наперебой льют крокодиловы слезы да клянутся в своей якобы всегдашней к нему любви. Давно уже было сказано Нашим Всем – “Они любить умеют только мертвых”… И в этом смысле в нашей стране ничего не меняется. Пару лет назад я написал статью “Публицист на паперти”, где рассказал в том числе и о Константине Крылове:

Цитата: “Крылов, правда, начал просить через свой Телеграм. Но тоже регулярно – и как-то особо жалостно:

8 апреля: “Ситуация. С одной стороны. На счетах зеро (а точнее, на карточке – 9,91 рубль, на яндексе – 3 рубля). На что буду жить завтра, не очень понятно”. И в тот же день: “Не успел я это написать, как добрые люди прислали мне некоторое количество денег. Завтра я смогу купить еды”

22 апреля в Тг: “Ну и традиционное (но, к сожалению, актуальное). «Извините что мы к вам обращаемся», но с деньгами у меня сейчас как у лисы Алисы в последней главе – то есть невесело. Так что ежели вдруг у вас найдётся немного средствий, то мой Яндекс-кошелёк: 410012831037853 , а номер сбербанковской карточки: 5469 3800 8382 5967
Я понимаю, что обращаюсь к вам слишком часто. И мне, конечно, неудобно (стыдно – нет, чего тут стыдиться, а вот неудобно – да). Увы, любимое государство отрезало мне все источники дохода, кроме ну очень частных подработок”.
https://sapojnik.livejournal.com/2622336.html

В общем, хорошо хоть, что умер Крылов все-таки не от голода. При таком-то, как мы теперь с удивлением видим, количестве поклонников его талантов в области фантастики, публицистики и философии.

Источник: Размышления вольного социолога



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