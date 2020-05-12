 

Личное: Какой-никакой, а свой!

12.05.2020, 19:37, Разное

Юлия Снигирь — красивая женщина. И в лучших российских традициях рядом с красавицей находится хмырь.


Фото: Соцсети

Настрогав семерых детей с предыдущей бабой, артист Цыганов перебежал к Снигирь и её тоже запузярил. Почти сразу.

А Юлька, видимо, и рада: всё-таки мужик рядом. Пусть и актёришка третьесортный, пусть и морда у него противная, пусть и детей — полный прицеп.

Зато свой. Какой-никакой, а свой.

В этом плане Россия, конечно, — уникальная страна.

Контраст между тем, насколько привлекательны у нас бабы и насколько паршивы мужики, лично мне взрывает мозг. Смотреть тошно!


Облезлый Цыганов живёт в облезлой панельке. Фото: Соцсети

Если и не блистательные красавицы, то, как минимум, миловидные, наши женщины ошиваются с мужиками, которым в других странах светит в койке, в лучшем случае, облезлая свинья.

Вот как бы выглядела личная жизнь Евгения Цыганова, родись он в другой стране:


Фото: istockphoto.com

Вот как выглядела бы личная жизнь Юлии Снигирь, родись она в другой стране:


Фото: Соцсети

Глядя в «Новом папе» на стоящую напротив Джуда Лоу Юлю, я подумала: «Так выглядит органичная пара».


Фото: Соцсети

Глядя на Юлю, стоящую рядом с Цыгановым, я думаю: «Так выглядит среднестатистическая российская пара».


Фото: Соцсети

Она, как минимум, хорошенькая и ухоженная, он — чмо с большим гонором и с маленькой писькой.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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