Мнение: Реакция на признание в любви великого поэта
12.05.2020, 19:30, Разное
Мне сначала захотелось к этой картине какой-нибудь текст-демотиватор придумать. Но я борюсь с этими своими юмористическими порывами! Поэтому просто написала текстик, что за странная ситуация тут нарисована.
Сэр Александр Поуп после признания в любви к леди Мэри Монтегю, засмеявшейся над ним
"Pope Makes Love To Lady Mary Wortley Montagu". Худ. У.П. Фрайт (1852, Оклендская художественная галерея)
(Гугл-переводчик переводит как "Папа римский занимается любовью с леди Монтегю", уйди, противный.)
Леди Монтегю, кстати, была удивительная женщина – ее муж был послом в Стамбуле, она опубликовала бестселлер «Письмах из турецкого посольства», и привезла оттуда моду на ориентализм и такую удивительную штуку, как прививка от оспы (см. англ. био).
Лиотар. Портрет леди Монтегю в турецком платье. Ок. 1756
Ситуация, изображенная на картине, видимо, вымышлена художником. Известно, что Поуп и леди переписывались, что он был очарован ее слогом. Но после ее возвращения в Англию произошла некая ссора и он начал ее в своих сочинениях всячески поливать.
Картина, при этом, в прямом смысле приукрашивает действительность: Поуп был горбат, но тут это невидно из-за позы. А у леди лицо было изуродовано шрамами от оспы.
Поуп в молодости на портрете Г. Кнеллера.
Источник: Шакко
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