Мнение: Реакция на признание в любви великого поэта

12.05.2020, 19:30, Разное

Мне сначала захотелось к этой картине какой-нибудь текст-демотиватор придумать. Но я борюсь с этими своими юмористическими порывами! Поэтому просто написала текстик, что за странная ситуация тут нарисована.

Сэр Александр Поуп после признания в любви к леди Мэри Монтегю, засмеявшейся над ним

"Pope Makes Love To Lady Mary Wortley Montagu". Худ. У.П. Фрайт (1852, Оклендская художественная галерея)

(Гугл-переводчик переводит как "Папа римский занимается любовью с леди Монтегю", уйди, противный.)

Леди Монтегю, кстати, была удивительная женщина – ее муж был послом в Стамбуле, она опубликовала бестселлер «Письмах из турецкого посольства», и привезла оттуда моду на ориентализм и такую удивительную штуку, как прививка от оспы (см. англ. био).

Лиотар. Портрет леди Монтегю в турецком платье. Ок. 1756



Ситуация, изображенная на картине, видимо, вымышлена художником. Известно, что Поуп и леди переписывались, что он был очарован ее слогом. Но после ее возвращения в Англию произошла некая ссора и он начал ее в своих сочинениях всячески поливать.

Картина, при этом, в прямом смысле приукрашивает действительность: Поуп был горбат, но тут это невидно из-за позы. А у леди лицо было изуродовано шрамами от оспы.

Поуп в молодости на портрете Г. Кнеллера.

