Подсчитано, на сколько опустели крупнейшие города России

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12.05.2020, 19:30, Новости дня

С введением в РФ режима самоизоляции место постоянного пребывания сменили более 12% граждан, при этом в городах-миллионниках этот показатель составляет 19%, свидетельствует исследование oneFactor.

Наибольшее число постоянно пребывающих жителей уехало из районов нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

«Так, Ханты-Мансийский муниципальный район ХМАО покинуло более 40% постоянно пребывающих в нем на момент введения режима самоизоляции, схожая ситуация сложилась в прочих районах ХМАО, в которых большое число нефтегазовых месторождений», – рассказали в компании РИА «Новости».

При этом причиной смены места постоянного пребывания стал не только режим самоизоляции, но и начавшийся дачный сезон.    

«Города-миллионники начали пустеть за счет переезда дачников на свои участки», – сказали в oneFactor.

Среди городов-миллионников больше всего населения на майские праздники уехало из Уфы. Город покинула четверть жителей. На втором и третьем месте расположились Москва и Санкт-Петербург, которые покинули чуть более 20% населения. «При этом Москва достаточно неоднородна: так, из района Москворечье-Сабурово выехало 26% населения, а из Троицка лишь 12%. В Санкт-Петербурге доля выехавшего населения варьируется от 26% в Балканском округе до 13% в округе №78», – добавили в oneFactor.

Меньше всего жителей – около 10% – уехало из Омска.
Минимальная доля жителей, покинувших свои города на майские праздники, менее 5%, зафиксирована в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии.

Ранее падение спроса на аренду квартир в Москве оценили в почти 80%.



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