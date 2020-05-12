Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

12.05.2020, 19:30, Разное

Космическая стратегия Stellaris от разработчиков из Paradox Interactive стала временно бесплатной в магазине Steam. Акция приурочена к четырёхлетию игры и продлится до 17 мая включительно.

Уже сейчас любой желающий может попытать свои силы в космической стратегии Stellaris, которую можно абсолютно бесплатно загрузить в библиотеку Steam из фирменного магазина. Игрок сможет опробовать главные механики игры и, при желании, приобрести её с заметной скидкой в 75%. Специальное предложение, впрочем как и скидка, заканчиваются 17 мая.

Игра Stellaris является своего рода расширением собственных границ компании, так как до неё разработчики выпускали глобальные стратегии с уклоном в прошлые исторические события или же настоящее время. Речь идёт о серии Europa Universalis или Cities: Skylines. Таким образом, игрок теперь сможет расширить сферу своего влияния и начать покорение космоса.