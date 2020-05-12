Сбербанк ответил на угрозы Нацбанка Украины

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12.05.2020, 19:30, Новости дня

Сделка по покупке контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ прошла с соблюдением всех требований закона, заявили в госбанке в ответ на заявления Нацбанка Украины.

«Передача акций Сбербанка была проведена с соблюдением всех требований законодательства», – передает ТАСС заявление пресс-службы Сбербанка.

Ранее во вторник Нацбанк Украины заявил, что может принять «меры воздействия» против дочки Сбербанка в связи со сменой собственника в головной организации без извещения об этом.



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