Сбербанк ответил на угрозы Нацбанка Украины
12.05.2020, 19:30, Новости дня
Сделка по покупке контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ прошла с соблюдением всех требований закона, заявили в госбанке в ответ на заявления Нацбанка Украины.
«Передача акций Сбербанка была проведена с соблюдением всех требований законодательства», – передает ТАСС заявление пресс-службы Сбербанка.
Ранее во вторник Нацбанк Украины заявил, что может принять «меры воздействия» против дочки Сбербанка в связи со сменой собственника в головной организации без извещения об этом.
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