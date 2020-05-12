«Ростех» разбирается в ситуации с возникновением возгораний в больницах Санкт-Петербурга и Москвы

12.05.2020, 19:30, Разное

Российская государственная корпорация «Ростех» разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, где произошли возгорания. Об этом пресс-служба предприятия пояснила РИА Новости.

В госкорпорации рассказали, что рассматривают ряд версий случившихся пожаров в Санкт-Петербурге 12 мая (больница Святого Георгия, где погибли 5 человек) и в столице 9 мая (клиника им. С. И. Спасокукоцкого). Представители «Ростеха» отрицают предварительно озвученную версию возгораний, которая кроется в аппаратах ИВЛ, и просят «не делать поспешных выводов», так как изготовление качественного медоборудования в компании стоит во главе угла. Производители назвали возможные причины возгорания – это состояние сетей, инженерной инфраструктуры лечебных организаций, медицинского оснащения и халатное соблюдение мер противопожарной безопасности.

В ОАО «КРЭТ» подчеркнули, что данное оборудование прошло все проверки и тестирования, замечаний не было, о чем свидетельствует документация. По словам специалистов, также аналогичные аппараты искусственной вентиляции лёгких доставляют в медучреждения в течение 8 лет и подобных ситуаций не возникало.