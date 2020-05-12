Страны, смягчающие карантин, стремятся предотвратить «импорт» новых случаев

12.05.2020, 19:25, Новости дня

Стремясь предотвратить новые случаи коронавируса в стране, Испания обязала всех приезжающих из-за границы отправляться на двухнедельный карантин.

Страна, ставшая одним из эпицентров пандемии, начинает постепенно выходить из продолжавшегося семь недель режима жестких ограничений.

Как заявило во вторник испанское министерство здравоохранения, начиная с пятницы, карантин должны будут соблюдать как приезжие из других стран, так и возвращающиеся домой испанские граждане. Выходить им можно будет только за продуктами или к врачу.

Аналогичную стратегию при послаблении ограничений ввел Китай.

Правительства по всему миру обдумывают стратегию дальнейших действий, пытаясь определить, нужно ли вводить новые меры для сдерживания пандемии или же позволить людям частично вернуться к нормальной жизни.

В Сингапуре во вторник началась новая фаза смягчения карантина: людям разрешили посещать парикмахерские, булочные и прачечные самообслуживания.

В Индии со вторника частично возобновят работу железные дороги, которые были закрыты с марта. Пассажиры должны будут измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию.

Южнокорейские власти обеспокоены повторным ростом числа случаев и пытаются отслеживать людей, недавно посещавших ночные клубы в Сеуле, где были зафиксированы вспышки заболевания. Около 2000 ищут по данным со смартфонов и банковских карт, чтобы они прошли анализ. На данный момент зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения, связанных с клубами.

Увеличение масштабов тестирования является одним из приоритетных направлений работы и в США. По словам администрации, на данный момент было сделано уже около 9 миллионов анализов.

По словам высокопоставленного представителя администрации, новый тест на антитела ускорит процесс, поскольку проводить его проще и быстрее. На данный момент в США уже есть 20 000 аппаратов для проведения таких тестов, поскольку это распространенная технология для тестирования на такие заболевания, как грипп.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам не начинать открытие, пока пандемия не будет под контролем. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник сказал, что странам также необходимо иметь системы слежения, чтобы выявлять новые вспышки и убедиться, что их системы здравоохранения справятся с наплывом больных после открытия.

Он также отметил, что среди разрабатываемых в мире потенциальных вакцин есть 7-8 ведущих кандидатов, и процесс разработки пытаются ускорить, в том числе за счет выделения дополнительных средств в размере 8 миллиардов долларов.

По подсчетам Университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире насчитывается около 4,2 миллиона подтвержденных случаев заражения и более 286 000 смертей от коронавируса.