Макконнелл продвигает законопроект о защите от исков из-за коронавируса
12.05.2020, 19:25, Новости дня
Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил во вторник, что участвует в продвижении масштабного пакета мер, которые призваны защитить бизнес и различные организации от исков, связанных с коронавирусом.
«Наш законопроект создаст правовое убежище для компаний, некоммерческих организаций, государственных ведомств, трудящихся и школ, которые следуют рекомендациям в сфере здравоохранения», – рассказал Макконнелл, выступая в Сенате.
Он не уточнил, когда инициатива будет вынесена на рассмотрение.
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