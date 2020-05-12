Макконнелл продвигает законопроект о защите от исков из-за коронавируса

12.05.2020, 19:25, Новости дня

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил во вторник, что участвует в продвижении масштабного пакета мер, которые призваны защитить бизнес и различные организации от исков, связанных с коронавирусом.

«Наш законопроект создаст правовое убежище для компаний, некоммерческих организаций, государственных ведомств, трудящихся и школ, которые следуют рекомендациям в сфере здравоохранения», – рассказал Макконнелл, выступая в Сенате.

Он не уточнил, когда инициатива будет вынесена на рассмотрение.