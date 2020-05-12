Януковича заочно арестовали по делу о расстреле Майдана

12.05.2020, 19:19, Новости дня

Печерский районный суд Киева 12 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений в центре Киева 18–20 февраля 2014 года. Об этом сообщает “Укринформ”.

Судья удовлетворил ходатайство обвинения об аресте подозреваемого Януковича в пределах срока досудебного расследования.

В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

4 мая Янукович уже был заочно арестован – по делу о совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.