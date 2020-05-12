 

Меморандум между Украиной и МВФ может быть подписан в мае – Шмыгаль

12.05.2020, 19:19, Новости дня

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом может быть подписан до конца мая. Об этом по итогам видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он выразил надежду, что Украина получит около $5 млрд по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, $3,5 млрд из которых – в текущем году. 

“Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ”, – отметил Шмыгаль.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Во втором чтении документ может быть проголосован 13 мая.

7 мая представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина переориентировались с ранее согласованной 36-месячной программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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