Коронавирус в Италии. Суточные потери третий день подряд ниже 200 человек

12.05.2020, 19:19, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 172 человека (на семь меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 11 мая.

Третий день подряд суточные потери составляют меньше 200 человек. Общее количество жертв эпидемии достигло 30 739 человек.

За последние сутки выздоровели 2452 пациента, общее число выздоровевших достигло 109 039.

Продолжают болеть 81 266 человек (-222). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 12 865 пациентов (-674), в отделениях интенсивной терапии – 952 (-47). Еще 67 449 человек лечатся в домашних условиях (-501).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 221 216 (+1402).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,21 млн человек, из них более 287 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели.