«Академик Черский» ошвартовался в логистическом центре «Северного потока – 2»

12.05.2020, 19:16, Новости дня

Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» покинул якорную стоянку, ошвартовавшись в немецком порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока – 2», следует из данных систем контроля передвижения морских судов.

«Академик Черский» встал у самого большого причала с железнодорожной колеей – в том числе российской ширины. На соседних причалах находятся российская трубоукладочная баржа «Фортуна», а также немецкое судно BOKA CONSTRUCTOR – крупный и мощный дноуглубитель, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» бросило якорь недалеко от немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», следует из данных портала по отслеживанию кораблей MarineTraffic.

Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку, 2 мая прибыл в порт Калининграда. 7 мая «Академик Черский» вышел из порта Калининграда и направился в Германию.

Задержка в строительстве газопровода возникла из-за американских санкций, вследствие которых работу прекратила швейцарская компания Allseas.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» назывался одним из вариантов замены.

«Северный поток – 2» построен на 93%.