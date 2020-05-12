«Академик Черский» ошвартовался в логистическом центре «Северного потока – 2»
12.05.2020, 19:16, Новости дня
Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» покинул якорную стоянку, ошвартовавшись в немецком порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока – 2», следует из данных систем контроля передвижения морских судов.
«Академик Черский» встал у самого большого причала с железнодорожной колеей – в том числе российской ширины. На соседних причалах находятся российская трубоукладочная баржа «Фортуна», а также немецкое судно BOKA CONSTRUCTOR – крупный и мощный дноуглубитель, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» бросило якорь недалеко от немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», следует из данных портала по отслеживанию кораблей MarineTraffic.
Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку, 2 мая прибыл в порт Калининграда. 7 мая «Академик Черский» вышел из порта Калининграда и направился в Германию.
Задержка в строительстве газопровода возникла из-за американских санкций, вследствие которых работу прекратила швейцарская компания Allseas.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» назывался одним из вариантов замены.
«Северный поток – 2» построен на 93%.
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