Стало известно, почему волчанкой чаще болеют женщины, а шизофренией – мужчины

12.05.2020, 19:15, Разное

Практически каждому известно, что одними болезнями чаще болеют мужчины, а другими – женщины. В некоторых случаях эти различия можно объяснить, но часто причины остаются неизвестными.

В новом исследовании, которое опубликовано в Nature, ученые как минимум частично объяснили, почему системной красной волчанкой чаще болеют женщины, а шизофренией – мужчины. Дело в активности определенных генов, связанной с полом.

Ученые фокусировались на гене C4, который кодирует белок под названием «компонент комплемента 4», используемый организмом, чтобы «отмечать» ненужные или мертвые клетки, которые должна уничтожить иммунная система.

Ранее уже было известно, что некоторые варианты гена C4 связаны с риском развития шизофрении, но защищают от поражений соединительной ткани, например, волчанки и Синдрома Шегрена.

«Варианты гена C4 – инь и ян повышенной и сниженной уязвимости различных систем органов», – считает Стивен Маккеролл (Steven McCarroll), профессор Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.

Согласно новым данным, у людей с наибольшим количеством копий гена C4 риск болезни Шегрена больше в 16 раз, а волчанки – в семь раз по сравнению с теми, у кого этот ген представлен минимально. С другой стороны, риск шизофрении был в 1,6 раз меньше у тех, кто был носителем наибольшего количества генов C4.

Далее ученые выяснили, что даже при сходных «генетических профилях» активность генов C4 у мужчин и женщин может сильно отличаться. Экспрессия этих генов обычно была гораздо выше у мужчин, то есть у них синтезировалось большее количество компонента комплемента 4.

Ученые обнаружили, что активность гена C4 – различная у мужчин и женщин – может помочь объяснить, почему мужчины чаще болеют шизофренией, а женщины – болезнью Шегрена и волчанкой.

Авторы исследования указывают, что эта работа не дает исчерпывающих ответов. Например, неизвестно, почему гены C4 работают у мужчин и женщин по-разному.

Ученые считают, что выводы этого исследования очень важны для будущих разработок и исследований новых методов лечения: в них будет необходимо придавать особое значение полу и системе комплемента.