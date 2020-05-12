Доктор медицинских наук рассказал, кто может рассчитывать на иммунитет к COVID-19

12.05.2020, 19:10, Новости дня

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов, который уже переболел коронавирусом, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как развивается иммунитет к болезни. Эксперт также выразил надежду на то, что количество пациентов, легко переболевших COVID-19, резко возрастет.

Ершов отметил, что кровь выздоровевших от коронавируса действительно способна бороться с инфекцией, но антитела бывают различной силы и по-разному убивают вирус. На данный момент отмечаются положительные результаты такого лечения.

Профессор рассказал, что вырабатывание иммунитета зависит, в первую очередь, от организма человека, который должен быть в хорошем состоянии, с минимальным набором или вообще полным отсутствием хронических заболеваний. При этом Ершов отметил, что будут и пациенты, которые не смогут выработать нормальную иммунную защиту. Но чаще всего у пациентов все-таки будут формироваться антитела и защита от последующего заражения.

Доктор медицинских наук рассказал, что в среднем человек болеет коронавирусом от семи до четырнадцати дней. В тяжелых случаях пациент не может излечиться от COVID-19 дольше. Это наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, а также у тех, к кому вирус попал на фоне выраженного стресса.

Антон Ершов отметил, что в подавляющем большинстве люди, переболевшие инфекцией, уже не являются переносчиками. По его словам, эксперты выражают надежду на то, что иммунитет у таких граждан будет сохраняться на протяжении двух лет.

Профессор также обратил внимание на то, что в условиях самоизоляции укреплять здоровье сложно, поскольку в замкнутом пространстве нет активности, солнечного света, отсутствует столкновение с естественными бактериями, благодаря которым иммунитет держался в активной форме. Ершов посоветовал в ограничительном режиме все-таки проявлять хоть какую-то физическую активность, закаливаться, правильно питаться, выполнять двигательные движения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что ожидать возвращения к прежней жизни не стоит. По ее словам, лишь от людей зависит то, насколько быстро граждане выйдут из режима самоизоляции.