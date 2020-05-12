Банкиры и трейдеры Великобритании останутся работать из дома после снятия ограничений

12.05.2020, 19:10, Новости дня

Многие банкиры и трейдеры лондонского Сити останутся работать из дома в течение ближайшего года в соответствии с некоторыми сценариями, которые рассматривают компании Великобритании, передает Reuters.

Банки, страховые компании и управляющие активами Великобритании вынуждены были работать удаленно, так как в марте в стране были введены ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса.

Радикальный переход от работы на торговых площадках к жилым домам считается большим успехом в преодолении рекордной волатильности на финансовых рынках. В результате финансовые компании Лондонского Сити не спешат возвращаться к обычному виду работы.

"Теперь технология работы из дома доказала свою эффективность, фирмы много думают, и некоторые из изменений, которые мы видели, могут быть сохранены в более долгосрочной перспективе", — сообщил Эндрю Роган, директор по операционной устойчивости в UK Finance.

По его словам, банки рассматривают множество сценариев по возвращению к работе из офиса, однако также существуют сценарии, при которых большинство сотрудников останутся работать из дома в среднесрочной перспективе.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил о постепенном ослаблении ограничений, однако в Управлении финансового надзора заявили, что до сих пор только "ключевые работники" в финансовом секторе должны возобновить работу из офисов.

Ожидается, что больше ограничений будет снято в ближайшие месяцы, но многие фирмы ожидают очень постепенного возвращения к работе, поскольку плотно упакованные высотные офисы с переполненными лифтами являются трудными местами для осуществления социального дистанцирования.

Банки сталкиваются с растущими убытками, а власти Великобритании ожидают самого глубокого экономического спада за последние 300 лет.

В прошлом банки экономили, сокращая персонал и надбавки, но успех работы на дому указал на другие способы экономии средств с помощью офисных помещений, резервных сайтов, а также технологий.

"Благодаря введению сокращенного рабочего времени сотрудники филиала также смогли поддерживать контакт-центры, и эта дополнительная деятельность могла бы сформировать план того, как филиалы могут использоваться в будущем", — сказал Роган.

В прошлом месяце генеральный директор Barclays Джес Стейли заявил, что идея размещения 7 тысяч человек в здании в финансовом районе Лондона, возможно, уже стала пережитком прошлого.