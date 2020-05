Формула-1. Инсайдеры сватают Даниэля Риккардо в McLaren

12.05.2020, 19:10

После того, как стало известно, что итальянская формулическая команда Ferrari готова пригласить на место немецкого пилота Себастьяна Феттеля испанца Карлоса Сайнса, инсайдеры стали срочно распределять по "конюшням" других претендентов на место в Скудерии. Австралийцу Дани.элю Риккардо определили McLaren.

Как уже сообщали Вести.Ru, на место Феттеля в команде "жеребцов из Маранелло" претендовали Сайнс-младший, Риккардо и итальянец Антонио Джовинацци. Накануне пришло сообщение, что немец точно не будет кататься на красной Ferrari в будущем году, а следом подоспело известие, что его место, скорее всего, займет Сайнс.

И вот инсайдеры сообщили, что Риккардо, у которого в конце этого года истекает контракт с Renault, после отказа Скудерии, скорее всего, переберется в McLaren, на место Сайнса. "Риккардо? Похоже, он уже подписал контракт с McLaren", – заявил, в частности, известный автообозреватель Лео Туррини в эфире итальянского Radio24.

🎙️Turrini: "#Sainz è un pilota solido, ma bisogna anche dire che in diversi anni ha fatto un podio solo, anche se non ha mai avuto grandi mezzi a disposizione. Non è il nome che scalda il cuore. #Ricciardo? Pare abbia già firmato con la #McLaren" #Formula1 #Ferrari

