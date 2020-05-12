Ученые нашли доказательство естественного происхождения коронавируса

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12.05.2020, 19:09, Разное

Китайские исследователи сообщили, что им удалось найти доказательство естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Они обнаружили у летучих мышей другой вирус RmYN02 с идентичными вставками, влияющими на проникновение патогенов в клетки носителя.
Если ранее аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка считали подозрительными, то теперь эти мутации обнаружили у коронавируса RmYN02. Саму инфекцию выделили из 227 образцов, которые были собраны в провинции Юньнань еще в прошлом году.

Стоит отметить, что коронавирус RmYN02 не может передаваться человеку, поскольку в той части генома, ответственного за взаимодействие с рецептором ACE2, сходства у него не выявлено. Это указывает на независимую эволюцию микроорганизмов и при этом доказывает их естественное происхождение.



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