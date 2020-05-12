В Москве вернули возможность оформления цифрового пропуска по СМС

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12.05.2020, 19:08, Новости дня

Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве снова стало возможным посредством СМС на короткий номер 7377.

Соответствующий указ появился на сайте мэра и правительства Москвы.

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 – для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина РФ», – говорится в документе.

Ранее в Москве объявляли об отмене возможности оформления цифрового пропуска по СМС, поскольку «люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru».



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