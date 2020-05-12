Мнение: Тесты на коронавирус в Танзании, новый пакет помощи россиянам и удар эпидемии по регионам

12.05.2020, 19:06, Разное

1. Африка во многом остаётся terra incognita, неизведанной землёй в плане коронавируса. Из-за слабо развитой медицины крайне сложно разобраться, сколько африканцев реально заразились и переболели короной. Читатели обратили внимание на интересную новость:

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-covid-19-lab-head-suspended-president-questions-data-200505065136872.html

Президент Танзании Джон Магуфули поставил под вопрос эффективность тестов на коронавирус, а также использование импортных тест-систем.

По словам Магуфули, по распоряжению служб безопасности несколько образцов, взятых у коз, овец и фрукта папайя, были переданы для тестирования вместе с обычными человеческими анализами, после чего сотрудники лаборатории обнаружили положительный результат у нескольких “пациентов”, включая козу и папайю.

Увы, но если дела с тестированием так же обстоят и в других государствах континента, то Африка грозит превратиться в опасный рассадник коронавируса на много месяцев или даже лет после того, как эпидемия будет побеждена в развитых странах.

ВОЗ прогнозирует, что в Африке только за первый год от эпидемии умрёт 190 тысяч человек, а заражено будет от 29 до 44 миллионов африканцев:

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-05-08-20-intl/h_1e51e0780c133c66a7faf0eabf2ec7c4

Справедливости ради, впрочем, добавлю, что плохая работа лабораторий — общечеловеческая проблема. Я очень надеюсь, что представители Минздрава России регулярно повторяют опыт президента Танзании, чтобы знать, всем ли лабораторным исследованиям можно доверять.

2. Владимир Путин выдал новый масштабный пакет помощи россиянам:

https://lenta.ru/news/2020/05/11/money/

Меры по поддержке экономики и населения носят беспрецедентный, рекордный характер, в новейшей истории России государство еще не выделяло столько денег, заявил президент Владимир Путин. <…>

Глава государства отметил, что даже во время мирового финансового кризиса в 2008 году не выделялось столько средств. «Не припомню такого даже в сложные 2008-2009 годы, в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — сказал он.

Ранее в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. В частности, самозанятым гражданам вернут налог на их доход, уплаченный в 2019 году, а индивидуальным предпринимателям сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в 2020-м.

https://lenta.ru/news/2020/05/11/nologi/

Также списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года смогут предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса, — это порядка 1,5 миллиона предприятий.

Еще одной мерой поддержки стала специальная программа, рассчитанная на выплату зарплат сотрудникам. Ее запустят с 1 июня с помощью банков, которые будут выдавать специальные кредиты.

Если предприятие сохранит занятость на уровне 90 процентов от докризисной, то ему полностью спишут и сам кредит, который будет выдаваться под два процента годовых, и проценты по нему. Это означает, что фактически речь идет о прямой поддержке компаний, которая выделяется на определенных условиях.

Это ещё не всё: государство, например, выдаст деньги семьям с детьми. Более того, полагаю, скоро мы услышим и о новых мерах поддержки.

3. Отдельная проблема нынешнего кризиса в том, что он может резко усилить региональное неравенство. Из-за карантина и свёртывания сферы услуг доходы упали во всех регионах, но где-то это не так страшно, так как остались работать крупные промышленные предприятия, а где-то, наоборот, это стало тяжёлым ударом:

https://lenta.ru/news/2020/05/08/worst/

Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.

По подсчетам авторов, экономический спад из-за коронавируса и падение цен на энергоресурсы приведет к резкому снижению доходов региональных бюджетов от налоговых поступлений в 2020-2021 годах.

Поддержку регионам окажут меры федеральных властей, однако даже они не смогут полностью решить проблему — они покроют лишь 20 процентов потребностей в дополнительном финансировании. В результате большинство субъектов РФ перейдут от многолетнего снижения долговой нагрузки к ее наращиванию, как того будет требовать необходимость исполнения социальных обязательств.

Вчера объявили о том, что с 12 мая некоторые регионы всё же смогут начать постепенно отменять некоторые ограничения. С точки зрения экономики это выглядит разумно, хотя с эпидемиологической точки зрения, скорее, преждевременно.

Особой надежды на региональные власти, к сожалению, нет. Я вчера смотрел фотографии временных госпиталей, которые строят по России. Где-то строят нормально, а где-то просто ставят на бетонный пол ангара ряды раскладушек, не удосужившись даже возвести между ними гипрочные перегородки. С таким качеством управления, увы, надеяться на быстрое подавление инфекции во всех регионах было бы наивно.