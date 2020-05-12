Мнение: Истории о ведьме и об острове. Разбор заданий с теста №17

12.05.2020, 19:00, Разное

Еще две рыбацкие истории разберем с теста и по два задания к этим историям.

Постарайтесь увидеть общее, что отличает рыбаков от рыб и особенно от рапанов.

История 2. «Ведьма»

Летом Виталик и Олеся поехали в деревню к его бабушке. Инициатива была Олеси. Во-первых, Олеся была беременной и ей нельзя было летать, а сюда они ехали на машине. А во-вторых, отдых в деревне казался Олесе таким аутентичным: васильковый луг, темный лес, прохладная речка.

От старины Олеся была в восторге. Ей все чудилось, что и посуда самодельная, и белье домотканое.

– Олеся, это из Икеа, – с досадой говорил Виталик на ее очередное ах.

К бабушке часто приезжали его родители и привозили ей все, что нужно.

Бабушка подыгрывала Олесе. То чай заварит якобы из волшебных травок, а не из обычной липы. То пасьянс разложит и свечку зажжет.

Виталику не нравилась вся эта мистификация, поэтому, когда он услышал их разговоры про ведьму на соседней улице, он заявил:

– Ба, ну хватит. Какая еще ведьма?

– Такая, – сказала бабушка. – Один сожитель засох, второй повесился, третий помешался. Мужикам покоя нет, по весне как коты вокруг ее дома ходят.

– Это не ведьма, – сказал Виталик. – А деревенская давалка. Или самогонку гонит.

– Самогонку все гонят, – проворчала бабушка. – Давалка, не давалка, а Олесе не надо мимо ее дома ходить, а то сглазит. Сама ребенка не родила, от зависти глаз черный.

Ночью Олеся вдруг сказала Виталику:

– Может уедем в Москву?

– В такое пекло?

– Что-то я боюсь.

– Из-за ведьмы? Блин, – Виталик так разозлился, что скинул с себя ее руку и отвернулся к стене.

Утром он поговорил с бабушкой, запретив ей пугать Олесю ведьмами и рассказав, что она хочет уехать.

Бабушка неожиданно среагировала обидой. Она решила, что раз Олеся хочет уехать, значит ей ее гостеприимство не по душе. Бабушка стала молчаливой, Олеся грустной, а Виталик злым.

В таком настроении он пошел на рыбалку, и проходя по соседней улице, специально стал высматривать ведьму. И увидел ее совсем рядом с забором. Ведьма вешала белье. Сзади она была похожа на стройную юную девушку, а когда она обернулась, Виталик понял, что ей ближе к полтиннику.

Он подумал, что если снять ее на айфон и показать Олесе, она увидит, что это обычная женщина. Поэтому Виталик остановился и стал есть малину с куста у дороги, а сам достал и настроил камеру на телефоне.

Ведьма пристально на него смотрела.

– Извините, что я тут ем, – сказал Виталик.

– А? – переспросила ведьма.

– Я говорю, очень вкусная малина, – сказал Виталик.

– Маасквич что ли? – спросила ведьма.

– Маасквич.

Она пошла в дом и Виталик подумал, что она больше не вернется, но она вскоре вышла, неся чашку с ягодами.

– Луговую клубнику пробовал? – спросила она, подходя. – Пробуй.

Виталик взял ягоду, больше похожую на землянику, а не на клубнику, и почувствовал необычный вкус. Что-то вроде тайского личи, но ароматней.

– Ничего себе, – сказал он. – Где такая растет?

– Отошла уже, – сказала ведьма. – Закончилась. Вчера последнее ведро собрала. Понравилась?

– Еще бы.

– Зайди в дом, я тебе отсыплю.

Подчиняясь ее строгому приказу, Виталик зашел в дом. Про себя он отметил, что ведьма симпатичная и нет ничего мистического в кружении вокруг нее мужиков.

Дом был бедный, совершенно обычный, а на стене висела икона.

– Вы верующая? – спросил Виталик, думая, что вот он – аргумент для Олеси.

– А ты? – спросила ведьма.

– Я… ну так.

– Венчан с женой?

– А откуда вы знаете, что я женат?

– Кольцо.

– А, точно.

Ведьма набрала ему в целлофановый пакет ягод из таза.

– Бери, – сказала она. – У вас такой нет.

– Спасибо, – сказал Виталик. – А давайте я для вас что-нибудь сделаю?

Ведьма неожиданно засмеялась.

Лицо ее просияло и вдруг сделалось очень ласковым.

– А что ты для меня сделаешь?

– Могу что-нибудь починить. Ну я не знаю… телефон. Телевизор.

– Инженер что ли?

– Немного да.

– Это можно, но не сейчас, – сказала ведьма. – Приходи в девять вечера, а лучше в десять. Отпустит тебя жена?

– Не знаю, – растерялся Виталик.

– Тогда не говори ей. Просто приди. Я буду ждать.

– А чего чинить-то?

– Найду. И угощу тебя своей настойкой.

– На спирту?

– На самогоне. Но это настойка. Целебная.

– Понятное дело, что целебная.

Виталик уже уходил, когда ведьма вдруг сказала ему.

– Ты приходи, если свет у меня горит на крыльце. А если не горит, то не приходи, значит я занята. Понял меня?

– Понял, – сказал Виталик. – В порядке очереди.

– Какой еще очереди? – нахмурилась ведьма.

– Да пошутил я.

Идти он никуда не собирался. Ягоды все съел, решив, что Олеся есть их испугается.

Но историю эту ей ночью рассказал.

– Чувствую себя, как в рассказе Куприна, – сказал он.

– Это же я – Олеся, – сказала Олеся.

– Ха-ха, точно.

С бабушкой они помирились, про ведьму условились больше не говорить. Но за обедом бабушка вдруг опять неожиданно сказала, что мимо дома того идти не надо, а надо идти в обход.

– Ба, разве у ведьм на стене висят иконы?

– А где ты видел?

– Она меня ягодами угощала, у нее на стене икона.

– Дурак ты, Виталька. Тебя ее сожитель пристрелит. Он вокруг ее дома с ружьем ходит, сторожит.

– Да и пусть сторожит, – сказал Виталик. – Мне-то она зачем?

Но через день они все-таки решили уехать. В последний день Виталик специально пошел мимо дома ведьмы, чтобы попрощаться.

Она увидела его, замахала, а потом подошла.

– Починить телевизор хотел, – напомнила она ему, улыбаясь.

– Я уезжаю, – сказал Виталик. – Не получится.

– А я б тебе зелья дала, – сказала она.

– Приворотного?

– А какого еще?

Ведьма стояла и смотрела ему в глаза, улыбаясь. Виталику показалось, что его откровенно клеят, и стало не по себе. Если она так смотрит на мужчин, понятно, почему женщины считают ее ведьмой.

– Пойду я.

– Нет, стой.

– Стою.

– Зайди на минутку.

– Некогда.

– Боишься?

– **********

Когда Виталик уходил, она крикнула ему вслед.

– **********

Эти слова ее Виталик вспоминал потом много раз.

Он даже Олесе сказал, спустя время, что было что-то в этой ведьме такое, ведьминское, очень уж сильно впечатался образ. Из головы не идет.

– Ты ей тоже впечатался, – сказала Олеся. – Ты умеешь.

Задание 3:

В первом диалоге Виталика и ведьмы замените ********** на фразу:

– Пойду я.

– Нет, стой.

– Стою.

– Зайди на минутку.

– Некогда.

– Боишься?

– **********

Задание 4:

История 2. «Ведьма» (полный текст приведен в предыдущем задании)

Во втором диалоге Виталика и ведьмы замените ********** на фразу:

Когда Виталик уходил, она крикнула ему вслед.

– **********

Эти слова ее Виталик вспоминал потом много раз.

Эти задания были для проверки того, насколько вы понимаете сущность речь.

Если вы считаете, что речь нужна для того, чтобы выразить свои чувства, паделица или "отстоять границы" или еще для чего-то подобного, то это уровень детского горшка.

Речь нужна для того, чтобы дать ценную информацию, когда речь идет об общем деле, или сделать ход в общем поле, который расширит ваше влияние.

Так как никаких общих дел у Виталика и ведьмы не было и какой-то полезной информации от него не требовалось, в диалоге на 3-е задание он мог либо промолчать, и это был полуправильный ответ, либо сделать ход.

Единственным ходом из предложенных вариантов было "я боюсь", все остальное – решето.

Кто готов это объяснить?

В 4-ом задании в диалоге ведьма должна была либо промолчать, либо крикнуть вслед ему фразу, которая бы дополнила ее образ, в идеале оказалась бы крючком.

Правильная фраза – крючок. Полуправильная – достаточно нейтральна, хотя без нее было бы лучше. Все остальные – решето. Кто объяснит?

Кроме того, проанализируйте, пожалуйста, что влияло на рост СЗ ведьмы в ходе всей истории для Виталика.

А кто видит ходы Виталика на протяжении всей истории? Какая у Виталика была цель, как думаете?

И еще, что влияет на СЗ ведьмы дла местных мужчин?

Ну и в дополнение отношения Виталика и Олеси проанализируйте. Она тоже нерыба, если вы заметили.

История 3. «Остров»

На второй день на острове Антон стал скучать.

Большая компания знакомых и незнакомых, с которыми он приехал на остров, разделилась на группы и пары. Кто бухал, кто целовался, а Антону бухать надоело, он не пьянел на свежем воздухе, да и вообще пить не любил.

Все симпатичные девушки были в парах, а те, кто были свободны, Антону не нравились. Приятель обещал ему, что они поплывут на лодке на соседний пляж и наснимают там девчонок, но плыть надо было долго, а приятель был уже пьян.

Поэтому Антон шел по песку вдоль моря, поднимал камешки и кидал их в воду.

Навстречу ему шла девушка. Он ее не помнил, он не всех в компании знал, а девушка выдающимися формами не отличалась, чтоб он ее запомнил.

– Кардио? – спросила его девушка, приветливо улыбнувшись.

– Угу, – сказал Антон.

И прошел мимо.

Потом он обернулся и крикнул.

– Эй, ты чьих будешь?

Антон всегда так делал, он уже не помнил, где научился этому.

Пройти мимо и вернуться. Выйти из комнаты и снова зайти.

Всех своих лучших девчонок он склеил так. Прежде чем вручить, надо отнять.

Этой он просто крикнул.

Девчонки всегда теряются, когда им кричишь вслед. Они останавливаются и смотрят, не зная, то ли дальше идти, то ли кричать в ответ что-то. Но эта девушка повернулась и решительно пошла к нему.

Потом Антон вспомнил, что именно в этот момент решил, что ее придется трахнуть. Ну придется, так придется, все равно делать тут нечего.

– А ты сам чьих? – спросила девушка.

– Я Антон, – сказал Антон. – Приехал. Гуляю.

– Пошли, – сказала девушка.

– Куда?

– А куда ты шел?

– Да просто гулял.

– Ну пошли гулять вместе.

Антон и девушка пошли.

– Так чьих ты?

– Так крепостных спрашивают.

– Правда что ли?

– Я Лена, если ты об этом.

– Ты с парнем приехала?

– Нет, – сказала Лена. – А ты с девушкой?

– Разошлись с девушкой недавно, – сказал Антон, но наврал.

У него много лет не было постоянных отношений, только короткие, раза на два-три.

– Пошли обратно? – предложила Лена. – А то весь шашлык без нас съедят.

– Любишь есть?

– Очень.

– А мужчин?

– Есть?

– Давай без этих извращений.

– Хорошо, давай.

– Ты покладистая?

– **********

Вот так они шли, и Антон сначала был не так уж вдохновлен этим знакомством.

Думал, что девчонка как девчонка, вроде нормальная.

Но около лагеря к Лене неожиданно подошел мужчина и обнял ее.

– Это мой муж, – представила Лена его.

Ее мужа Антон смутно помнил. Видел пару раз. Они пожали друг другу руки. Муж Лены был значительно его крупней.

И Антон удивился. Зачем было врать, что нет парня?

Или фишка в том, что муж – это не парень?

Об этом Антон рассказал своему приятелю и тот сказал:

– Кажется, ты запал.

– Да брось.

– А почему тебя это задело?

– Не задело, но интересно. Она хочет мужу рога наставить?

– С чего ты взял?

– Ну а ты бы так не подумал? Сама познакомилась со мной, сама гулять позвала.

– Я бы не подумал.

– Ладно.

Антон стал замечать, что ищет Лену взглядом и следит за ней. Потом она как-то удачно оказалась рядом, и он спросил ее.

– Если муж – это не парень, то кто? Родственник?

– О чем ты?

– Ты знаешь, о чем.

– Ты странный.

Лена посмотрела на него как на странного и отошла. Но Антону уже упорно мерещилась интрига с ее стороны. И чем больше мерещилось, тем больше он прилипал.

– Мне кажется, я торможу, – сказал он приятелю. – Ощущение, что мне предложили игру, а я пропускаю ход.

– Ну спроси ее прямо, – сказал приятель.

– На прямой вопрос она ничего не ответит.

И все-таки Антон решил спросить. Устал мучиться.

– Почему я все время на тебя смотрю? – спросил он.

– Я не знаю.

– Почему у меня ощущение, что ты предложила мне что-то?

– Я не знаю.

– Почему мне кажется, что ты врешь?

– **********

Антон уехал с острова раньше всех, но это не помогло. Он еще долго следил за Леной в соцсетях. За Леной и ее счастливым браком. И понять не мог, чем она его так зацепила. Так и остался с мыслью, что она сделала ему какой-то очень хитрый крючок.

Задание 5:

В первом диалоге Антона и Лены замените ********** на фразу:

– Пошли обратно? – предложила Лена. – А то весь шашлык без нас съедят.

– Любишь есть?

– Очень.

– А мужчин?

– Есть?

– Давай без этих извращений.

– Хорошо, давай.

– Ты покладистая?

– **********

Задание 6:

История 3. «Остров» (полный текст приведен в предыдущем задании)

Во втором диалоге Антона и Лены замените ********** на фразу:

– Почему я все время на тебя смотрю? – спросил он.

– Я не знаю.

– Почему у меня ощущение, что ты предложила мне что-то?

– Я не знаю.

– Почему мне кажется, что ты врешь?

– **********

Давайте в этом задании правильные ответы анализировать.

При разборе этого теста я сразу публикую варианты с баллами.

Я хочу, чтобы вы заметили, насколько очевидны правильные ответы.

Те, кто на тесте не были, видят это?

Задания легкие, а сложными они кажутся лишь потому, что вы начинаете мудрствовать и натягивать сову на глобус.

Не натягивать сов на глобусы будем отдельно учиться, придумаю для этого задания в блоге, а потом проверим, повлияет ли это на результаты теста, станут ли они выше.

5-е задание, так же как и 3-4 было на сущность диалога.

Либо вы не отвечаете на вопросы, либо даете какую-то важную информацию, либо делаете ход в игре. Рыбаки никогда не поступают иначе.

Кто готов разобрать это задание?

А вот задание 6 – иное.

Лена увидела, что Антон обезумел и практически преследует ее, все время смотрит на нее и ищет контакта, воображает какую-то историю между ними, хотя для нее знакомство с ним было из разряда – новый приятель в общей тусовки.

Поэтому во втором диалоге Лена хотела осадить Антона, но не "защитить границы", а четко показать ему его низкую значимость.

Кто понял, почему?

Если вы подумали, что Лена могла бы кокетничать или интересничать или как-то дразнить Антона дальше, значит вы не понимаете, что человек несет ответственность за каждый свой ход. Почему неэкологично провоцировать человека на ходы, на которые сам не ответишь? Кто, вообще, понимает, когда можно провоцировать, а когда нельзя и почему?

И вообще, проанализируйте историю Антона.

Мы уже пытались это делать, но давайте попробуем еще раз.

Когда вы анализировали эту историю, вы делали акцент на уязвимости Антона, на его корону, на его сбитый локус, на его скуку и маету. Это все имело значение, однако не будь Лена рыбачкой, Антон довольно быстро решил бы, что замужней женщине в одной компании с мужем проблемы не нужны и перестал бы к ней липнуть. Но здесь он все больше убеждался, что Лена ждет его атак, дразнит его, провоцирует на ходы, тянет его. Он полностью перепутал свою тягу и ее запрос на сближение, ему казалось, что источник тяги – она, она его к себе тянет, а не его тянет к ней. Что было такого в их знакомстве, их диалоге и что повлияло на формирование мгновенной аддикции?