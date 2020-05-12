Госдума запретила участвовать в выборах осужденным по 50 нетяжелым статьям, в том числе по “дадинской”

12.05.2020, 18:55, Новости дня

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса России. Соответствующий документ представлен на сайте Госдумы.

Сейчас запрет действует только по тяжким и особо тяжким статьям УК. Новые поправки расширят запрет баллотироваться на любые выборные должности для людей, осужденных за ряд преступлений средней тяжести. Ограничения будут действовать в течение пяти лет с момента погашения судимости.

Среди перечня из почти 50 статей есть такие, как:

неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (так называемая дадинская статья);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (по ней осудили фигуранта “московского дела” Егора Жукова на три года условно);

призывы к сепаратизму;

экстремизм;

применение насилия в отношении представителя власти (по ней также судили фигурантов “московского дела”);

мошенничество;

уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков выступил с критикой закона и заявил, что новые поправки в законопроект внесли, “когда все отвлеклись на коронавирус”.

“Нет, это не “криминал идет во власть”, это власть лишает своих противников шанса сменить ее мирным путем. Удобный механизм, чтобы любого неудобного политика включить в список тех, кто не может участвовать в выборах. Нужно понимать, что сегодня любая неверная запятая или твит могут стать причиной для дела об экстремизме. Речь фактически идет о том, чтобы участвовали только кандидаты, утвержденные властью”, – рассказал Гудков.

Один из авторов поправок, единоросс Дмитрий Вяткин, в разговоре с “Ведомостями” заявил, что законопроект никак не связан с конкретными делами или протестами.

“При чем тут протесты? Кто такой Егор Жуков? Я не изучал, кто это такой. Мы не про конкретные дела, а про преступления, которые не должны позволять осужденным, совершившим их, в течение пяти лет после погашения судимости занимать выборные должности”, – заявил депутат.

Статья 212.1 УК – так называемая дадинская статья – была принята в новой редакции в 2014 году и получила широкую известность в январе 2015 года, когда по ней приговорили к трем годам колонии общего режима активиста Ильдара Дадина. Также по ней осудили Константина Котова – за неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций его осудили на четыре года колонии.