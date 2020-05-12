Младший медперсонал больницы в Коммунарке написал письмо Путину – им до сих пор не выплатили обещанные надбавки

12.05.2020, 18:55, Новости дня

Младшие медицинские сестры, санитарки и технические работники больницы в Коммунарке, где лечат людей с COVID-19, написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на невыплату обещанных надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, cообщают “Открытые медиа”.

Под письмом, которое написали две младших медсестры из инициативной группы, уже собрали более 100 подписей. Его планируют отнести в администрацию президента.

“Вы подписали указ, согласно которому выплаты должны получить все сотрудники, которые работают с коронавирусом, в том числе младший медперсонал. По этому вопросу неоднократно обращались к своему руководству, но они нам сказали: Путин обещал, пусть он вам и платит. Поэтому мы обращаемся к Вам и просим разобраться с нашим руководством и выяснить куда делись наши деньги”,– сказано в письме.

Решение обратиться напрямую к Путину медработники, трудоустроенные через частную компанию, приняли после того, как 8 мая снова получили “голый оклад” за отработанные в больнице смены. Обещанные “коронавирусные” надбавки получили только те, кто трудоустроен в самом медучреждении.

“Мы находимся в постоянном контакте с пациентами, обслуживаем тяжелых, лежачих больных – выносим жидкости, кормим их, меняем белье. У нас риск заразиться даже больше, чем у врачей, поэтому мы имеем полное право на выплаты”, – рассказала одна из подписавших обращение медработниц. Также сотрудница сообщила о нескольких коллегах с симптомами коронавируса, но тесты в больнице им не стали проводить.

Ранее сообщалось, что из больнице в Коммунарке массово увольняются медсестры, оформленные не как работники больницы, а как “сотрудники частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ”. Из-за этого, возможно, им не выплатили положенные надбавки за работу с пациентами с COVID-19.

Во время очередного обращения к россиянам 11 мая Путин потребовал выплатить ранее обещанные им надбавки к зарплате всем медработникам и рассказал, что “лично проследит” за этим.

Начиная с апреля 2020 года, власти пообещали доплаты:

врачам (до 80 тысяч рублей в месяц);

среднему медперсоналу, медсестерам, фельдшерам (50 тысяч рублей);

для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц;

работающим на скорой помощи с заразившимися коронавирусом – 50 тысяч рублей в месяц;

фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин – 25 тысяч.