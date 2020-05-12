 

В Сети опубликовали характеристики iPhone 12

12.05.2020, 18:53, Разное

В Сети опубликовали неподтверждённые характеристики смартфона iPhone 12. Также инсайдеры раскрыли информацию относительно цен на все четыре доступные модели.
Инсайдеры продолжают внимательно следить за разработкой iPhone 12 и делиться полученной информацией с поклонниками. В этот раз отличился Джон Проссер, который смог предсказать точные цены на iPhone SE и даже рассказал дату его выхода. Он взялся за iPhone 12 и рассказал, что в Apple готовят сразу четыре флагмана для презентации. Первая и базовая версия оценена в 650 долларов (47 тыс. рублей) и практически ничем не отличается от более дорогой с приставкой Max. Она имеет чуть меньший экран 5,4 дюйма и предлагается только с 4 Гб ОЗУ. В зависимости от стоимости собственная память может насчитывать 128 или 256 Гб. В версии iPhone 12 Max экран имеет диагональ 6,1 дюйма и, вероятнее всего, в неё установят более объёмный аккумулятор.

Также общественности должны представить iPhone 12 Pro и Pro Max. Экран в первом случае составит 6,1 дюйма, а в топовой конфигурации он сможет похвастаться диагональю 6,7 дюйма. Телефоны не отличаются объёмом RAM и у обоих он равняется 6 Гб. Собственная память составляет 128, 256 или 512 Гб. Все версии построены на процессоре A14 и имеют поддержку 5G. Также все дисплеи могут работать при частоте обновления 120 Гц. Цена за самую дорогую комплектацию составляет 1400 долларов или 102 000 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Медсестра из Великобритании рассказала о муках инфицированных коронавирусом пациентов

11.04 / Умер правнук Льва Толстого политолог Александр Некрасов

10.05 / Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

11.04 / Собянин ввел в Москве цифровые пропуска

02.05 / Медики предполагают влияние психологических факторов на развитие геморроя

07.04 / Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

09.05 / “Бюджетный король с квадрокамерой”: Представлен смартфон Cubot P40

01.04 / Эксперты раскрыли первые подробности о новом смартфоне Xiaomi

15.04 / Мнение: Бегство из Ат-Танфа

31.03 / Камеру Redmi K30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска