В Сети опубликовали характеристики iPhone 12

12.05.2020, 18:53, Разное

В Сети опубликовали неподтверждённые характеристики смартфона iPhone 12. Также инсайдеры раскрыли информацию относительно цен на все четыре доступные модели.

Инсайдеры продолжают внимательно следить за разработкой iPhone 12 и делиться полученной информацией с поклонниками. В этот раз отличился Джон Проссер, который смог предсказать точные цены на iPhone SE и даже рассказал дату его выхода. Он взялся за iPhone 12 и рассказал, что в Apple готовят сразу четыре флагмана для презентации. Первая и базовая версия оценена в 650 долларов (47 тыс. рублей) и практически ничем не отличается от более дорогой с приставкой Max. Она имеет чуть меньший экран 5,4 дюйма и предлагается только с 4 Гб ОЗУ. В зависимости от стоимости собственная память может насчитывать 128 или 256 Гб. В версии iPhone 12 Max экран имеет диагональ 6,1 дюйма и, вероятнее всего, в неё установят более объёмный аккумулятор.

Также общественности должны представить iPhone 12 Pro и Pro Max. Экран в первом случае составит 6,1 дюйма, а в топовой конфигурации он сможет похвастаться диагональю 6,7 дюйма. Телефоны не отличаются объёмом RAM и у обоих он равняется 6 Гб. Собственная память составляет 128, 256 или 512 Гб. Все версии построены на процессоре A14 и имеют поддержку 5G. Также все дисплеи могут работать при частоте обновления 120 Гц. Цена за самую дорогую комплектацию составляет 1400 долларов или 102 000 тыс. рублей.