 

Билли Айлиш подала в суд на одного из своих фанатов

12.05.2020, 18:53, Разное

Недавно в Сети появилось сообщение о том, что популярная американская певица Билли Айлиш подала судебный иск против одного из своих поклонников. Причиной данного решения стало неадекватное поведения со стороны фаната вкупе с угрозами её здоровью.
Зарубежное издание TMZ сообщило, что житель по имени Пренелл Руссо начал проявлять чересчур сильное увлечение своей любимицей, причем делал это довольно странным образом. В частности, он периодически приходил к дому исполнительницы, звонил в дверной звонок, после чего спускался на крыльцо, садился и читал какую-то книгу. Более того, однажды поклонник даже улегся рядом с жилищем Айлиш, где и проспал до утра. Такое поведение Пренелла Руссо не на шутку испугало красавицу и заставило её действовать решительно.

Поп-звезда подала в суд на фаната, сделав акцент на том, что в условиях пандемии коронавируса он не использовал защитную маску для лица и периодически прикасался незащищенной перчаткой рукой к ручке её двери. В итоге суд вынес свой однозначный вердикт: поклоннику запрещено приближаться к Билли Айлиш, её родителям и её дому на расстояние ближе 150 метров. Об этом сообщает интернет-портал Teleprogramma.pro.



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