Иранские ученые научились выявлять коронавирус за полминуты

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12.05.2020, 18:53, Новости дня

В Иране удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, которая позволит выявлять коронавирус за полминуты, сообщило агентство Mehr.

Новинку показали во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари. Тест способен выявить коронавирус с точностью до 95% в течение 30 секунд, в том числе на начальных стадиях. Таким же образом можно выявить другие вирусы, передает РИА «Новости».

Тест-система, которая произведена компанией «Кимиа», занимающаяся разработками в сфере нанотехнологий, еще не прошла сертификацию.

На прошлой неделе сообщалось, что в Москве планируется проводить тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови, он позволяет в том числе выявить тех, кто переболел и не знает, что у него есть иммунитет.



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