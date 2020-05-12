 

Трамп призвал ФРС перейти к отрицательным ставкам

12.05.2020, 18:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот «подарок». Большие цифры!» – написал Трамп в Twitter.

16 марта ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономику США. В апреле сообщалось, что ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых.

При этом лава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США.



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