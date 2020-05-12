В Ленобласти приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода

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12.05.2020, 18:48, Новости дня

В Ленинградской области временно прекратили использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральского приборостроительного завода, один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«Ленинградская область 6 мая получила 10 аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. <…> По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие вероятной причиной пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга, были изготовлены на одном заводе. Ростех начал разбираться в ситуации.



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