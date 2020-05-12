В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

12.05.2020, 18:48, Новости дня

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.

Швеция отказалась от ввода масштабных карантинных мер, но положение в стране щекотливое, пишет автор статьи Ута Вайссе. В стране открыты школы, детские сады, кафе и магазины, а самоизолироваться должны только граждане из зоны риска. Остальным рекомендовано по возможности ограничить социальные контакты, передает RT.

В других странах Европы многие потеряли работу, фирмам приходится брать кредиты, и там растет зависть к Швеции. Но два показателя, пишет Вайссе, выдают всю сомнительность курса правительства страны в кризисе с коронавирусом.

Если все пойдет так, как надеются шведские власти, то страна обойдется меньшим экономическим ущербом, чем другие государства. Но при другом развитии ситуации последствия окажутся тяжелее, чем для других европейских стран. Шведская система здравоохранения может обрушиться быстро, уже сейчас, если сопоставить число умерших с общей численностью населения, то получится, что в Швеции от коронавируса умерло в три раза больше людей, чем в Германии, пишет автор статьи.

Еще один важный показатель – число коек в интенсивной терапии: на каждые 100 тыс. жителей приходилось только 5,8 мест в интенсивной терапии. Потом в стране появилось дополнительно 500 мест для тяжелых пациентов с коронавирусом. По возможностям стационаров по приему больных Швеция находится на последнем месте в ЕС.

Еще до начала кризиса малое число коек в больницах приводило к тому, что 12% всех пациентов приходилось ждать несрочных операций дольше четырех месяцев, тогда как во Франции этот показатель составляет 2%, в Германии равен нулю. Приема у врача-специалиста пятой части населения Швеции, пишет Die Welt, приходится дожидаться дольше двух месяцев.

Это не связано с недостатком финансирования отрасли, хотя Швеция и находится на втором месте в ЕС после Германии по расходам на здравоохранение на душу населения, достаточно и врачей и медперсонала. Однако система здравоохранения страны неэффективная и дорогостоящая, пишет издание.

Автор статьи пишет, что в 1993 году в Швеции было около 4,3 тыс. мест в интенсивной терапии, что составляло примерно 49,5 мест на каждые 100 тыс. жителей. Швеция считалась образцовой страной в сфере здравоохранения. Однако теперь примерно 40% всех врачебных практик в Швеции находятся в частном секторе, превентивные и профилактические меры в шведской системе здравоохранения не предусмотрены, а регулярные осмотры и контроль здоровья предусматриваются только для людей старше 55 лет.

В то же время смертность от инфарктов, инсультов или рака в стране сравнительно невысока. Сейчас шведская система здравоохранения загружена до нижнего предела мощности, но страна столкнется с трудностями после пандемии, когда клиникам придется разбираться с пациентами, которые сейчас отправлены в список ожидания из-за поступления больных, нуждающихся в более срочном обслуживании, заключает Die Welt.

Напомним, в Швеции, несмотря на массовое распространение коронавируса, не вводился строгий карантин. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подобный подход будет эффективен.