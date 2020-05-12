21-летний манекенщик Лаки Блю Смит станет отцом во второй раз

12.05.2020, 18:42, Разное

Радостную новость 21-летний Лаки Блю Смит сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав совместное видео с 24-летней супругой Нарой Пеллман. На нем молодые люди демонстрируют не только крепкие объятия, но и снимок УЗИ. Никаких подробностей, включая пол будущего ребенка, пара пока не сообщила.

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Публикация от LUCKY BLUE SMITH (@luckybsmith)11 Май 2020 в 7:03 PDT

Лаки и Нора поженились в феврале этого года – камерная свадьба состоялась на побережье Калифорнии. По словам манекенщика, он женился на лучшей подруге, которую теперь считает “своей королевой навеки”. Для Пеллман будущий ребенок станет первым, для Смита – вторым. Впервые Лаки стал отцом в 19 лет: его коллега Сторми Бри родила от манекенщика дочь, которую назвали Гравити. Отношения пара не сохранила, но старается вместе воспитывать ребенка. Гравити, к слову, присутствовала на свадьбе отца.

Свадьба Лаки Блю Смита и Нары Пеллман Лаки Блю Смит с дочерью Гравити Свадьба Лаки Блю Смита и Нары Пеллман Сторми Бри и ГравитиЛаки Блю Смит дебютировал в качестве модели в возрасте 10 лет, а уже в 12 подписал свой первый контракт с международным агентством. Он стал известен благодаря своему фирменному платиновому цвету волос, который сменил только после того, как стал знаменитым. Лаки участвовал в дефиле Fendi, Roberto Cavalli, Moschino, Salvatore Ferragamo, Balmain и десятка других брендов. Сейчас Лаки Блю Смит – один из самых востребованных манекенщиков современности.