Опубликован ТОП-5 лучших спортивных кроссоверов

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12.05.2020, 18:30, Разное

Специалисты перечислили 5 лучших спортивных кроссоверов, оснащенных производительными моторами, а также имеющих хорошую управляемость и просторный салон. Лидером рейтинга является Lamborghini Urus.
Пятую позицию эксперты отдали Range Rover Sport 2005 года выпуска. За эти 15 лет транспортное средство было несколько раз обновлено, однако классическая модификация по-прежнему пользуется наибольшим успехом. В подкапотном пространстве размещен 5,0-литровый 525-сильный двигатель, функционирующий в паре с автоматической коробкой передач. Следом располагается Mercedes-Benz GLE G63 AMG, получивший 5,5-литровый турбированный двигатель на 585 лошадиных сил. В продаже можно найти версию как с 6-, так и с 7-ступенчатой трансмиссией. ТОП-3 открывает BMW X5M, способный разогнаться с 0 до 100 км/час за 4,2 секунды. На российском рынке доступен вариант кроссовера с полным приводом.

Второе место занимает Porsche Cayenne Turbo с мощным 4,0-литровым движком на 548 лошадиных сил, работающий в тандеме с автоматической трансмиссией. Что касается лидера рейтинга Lamborghini Urus, то он имеет наиболее мощный двигатель на 650 лошадиных сил и 8-ступенчатый автоматический вариатор.



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